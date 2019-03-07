Son Dakika Haberleri: Gazeteci Yazar Ertuğrul Akbay, Hayatını Kaybetti

Gazeteci Yazar Ertuğrul Akbay, Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Gazeteci yazar Ertuğrul Akbay (81), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci Yazar Ertuğrul Akbay, Hayatını Kaybetti, System.String[]
Gazeteci yazar Ertuğrul Akbay (81), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu cumartesi günü Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Akbay, sabah saatlerinde vefat etti.

Akbay'ın cenazesinin, yarın veya cumartesi günü düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Gazeteci Ertuğrul Akbay, 1938 yılında doğdu. Gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet gazetesinde başlayan Akbay, 1985 yılında "Gölge Adam" gazetesini çıkardı. Akbay'ın "Yaş 75 Yolun Yarısı" isimli kitabı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:36 Kaynak: AA

Sabah, Ertuğrul Akbay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lise Öğrencisi, Kız Arkadaşı Yüzünden Tartıştığı Annesini Beyzbol Sopasıyla Vurarak Öldürdü İki Gündür Kayıp Olan 2 Kişinin Cansız Bedeni 500 Metrelik Uçurumda Bulundu

Malatya'da Bir Evde Sabah Saatlerinde Yaşanan Doğalgaz Patlamasında 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı. Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural Mahkeme Salonuna Girerken Göz Göze Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:27:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazeteci Yazar Ertuğrul Akbay, Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]