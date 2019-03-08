Son Dakika Haberleri: Gazeteci Yazar Ertuğrul Akbay, Toprağa Verildi

Gazeteci Yazar Ertuğrul Akbay, Toprağa Verildi

42 dakika önce

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden gazeteci yazar Ertuğrul Akbay, son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Yazar Ertuğrul Akbay, Toprağa Verildi, System.String[]
Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden gazeteci yazar Ertuğrul Akbay, son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, Akbay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Aykut Erdoğdu, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve çok sayıda siyasetçi ile Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eski Galatasaray Kulübü Başkanı ve iş adamı Faruk Süren, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, iş adamı Erdoğan Toprak, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Ali Şen ve bazı gazeteciler katıldı.

Ailesinin taziyeleri kabulü ve kılınan cenaze namazı sonrasında Akbay'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu Yeditepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 81 yaşındaki Ertuğrul Akbay, dün sabah saatlerinde vefat etmişti.

Gazeteci Ertuğrul Akbay, 1938 yılında doğdu. Gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet gazetesinde başlayan Akbay, 1985 yılında "Gölge Adam" gazetesini çıkardı. Akbay'ın "Yaş 75 Yolun Yarısı" isimli kitabı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:55 Kaynak: AA

Zincirlikuyu, Ertuğrul Akbay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barbie, Gülse Birsel'in Bebeğini Üretti! Polisten Dolandırıcıları Şaşkına Çeviren Cevap: Buyurun Cenaze Namazına

Cenaze Ortada Kaldı, Gerilim Yükseldi Ordu'da Bir Garip Olay! Vatandaşlar, Cenazeyi Geri Çıkartmak Kaydıyla Defnedebildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:37:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazeteci Yazar Ertuğrul Akbay, Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]