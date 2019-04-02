Gazeteci-yazar Hasan Ataman Mezarı Başında Anıldı

Gazeteci-Yazar, Demokrat Çaycuma Gazetesi Kurucularından Hasan Ataman mezarı başında anıldı.

Gazeteci-Yazar, Demokrat Çaycuma Gazetesi Kurucularından Hasan Ataman mezarı başında anıldı.



İki yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası 64 yaşında hayatını kaybeden Ataman, Çaycuma İlçesi Gemiciler Mahallesi Mezarlığında anma programı gerçekleşti. Hasan Ataman'ın Demokrat Çaycuma Gazetesi ortağı Sami Dinç zorlukla konuşarak; "40 yılı aşkın dostluğumuz, 30 yılı aşkın iş ortaklığımızı kendisi iki yıl önce bitirdi. Dosttun, yarendin, yoldaşımdın. Tanıdığım en iyi insanlardan biri idin. Benim gençlik, delikanlılık yıllarımın ağabeyi idin. Devrimci ruhun ve yaşamınla o yaşlarda yaşayabileceğimiz bir takım olumsuzlukları önledin. Örnek aldığımız bir adamdın. İçim acıyor. Yanımda olsaydın her derdime, yaşamına ortak olduğu gibi bu acıma da ortak olurdun. 40 yıldır yarin yanağından gayri her şeyimizi paylaştığımız bu yaşam döngüsünde benim bir yanımı aldın götürdün. Yüreğimdeki boşluğun hiç dolmayacak, emanetlerine gözün gibi bakacağız. Işıklar içinde uyu"dedi.



Zonguldak Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Akbıyık, bizim için Hasan abinin ayrı bir yeri var diyerek "Hep kalbimizde gönlümüzde. 1987 yılında Demokrat Çaycuma Gazetesini kurdu ve bugünlere gelindi. 32 yıllık gazete halen yayın hayatı devam ediyor. Hasan Ataman bizim onur kurulu üyemiz, Cumhurbaşkanlığı iletim kartına sahip bir isim. Hem Zonguldak hem Çaycuma basınına çok büyük katkılar vermiş bir değer. Kaybedeli iki yıl oldu ama halen yokluğuna alışamadık. Mesleki büyüğümüzü hep birlikte anıyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.



Ataman'ın mezarına karanfil bırakılarak dualar edildi. - ZONGULDAK

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