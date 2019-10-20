Son Dakika Haberleri: Gazeteci yazar Mollamehmetoğlu anıldı
Son Dakika Güncel Gazeteci yazar Mollamehmetoğlu anıldı

Gazeteci yazar Mollamehmetoğlu anıldı

50 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Trabzon Sanatevi tarafından düzenlenen "11'inci Uluslararası Sanat Günleri" kapsamında gazeteci yazar Ahmet Şefik Mollamehmetoğlu adına anma etkinliği düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Trabzon Sanatevi tarafından düzenlenen "11'inci Uluslararası Sanat Günleri" kapsamında gazeteci yazar Ahmet Şefik Mollamehmetoğlu adına anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında kanser nedeniyle tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde 7 Eylül'de vefat eden Cumhuriyet Gazetesi Trabzon temsilcisi ve eski Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 57 yaşındaki Mollamehmetoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterisi sunuldu.

Programın moderatörlüğünü yapan Mehmet Kuvvet, Mollamehmetoğlu'nun biyografisi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlikte gazeteci yazar İhsan Öksüz de Mollamehmetoğlu'nu çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, "İnsanlara yaşarken değer vermek bence daha elzemdir. Keşke Ahmet'e yaşarken daha fazla değer verseydik ama buradaki samimi topluluğu görünce biz görevimizi yaptık diye düşünüyorum." dedi.

Öksüz, şunları kaydetti:

"Ahmet çok iyi bir gazeteci, iyi bir yazar ve iyi bir siyasetçiydi. Lisanını çok iyi kullanırdı ama Ahmet hep zorluklar içerisinde çalıştı. Gerçek gazeteciler hep zorluklar içerisinde çalışırlar ve hayatlarını devam ettirirler. Yaşadığı zorluklar içerisinde Ahmet Trabzon'a ve Türk basınına da çok şeyler kazandırdı."

Gazeteci Turgay Beşyıldız ve iş adamı Davut Hacıhasanoğlu da Mollamehmetoğlu ile okul arkadaşı olduğunu ifade ederek, anılarını katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğe, Mollamehmetoğlu'nun eşi Cemile, oğlu Osman Göksu Mollamehmetoğlu, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, CHP İl Başkanı Güzide Uzun, Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç, gazeteciler ve Mollamehmetoğlu'nun sevenleri katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Gürcistan, Rusya, KKTC ve İran'dan sanatçıların katıldığı etkinlik kapsamında, sergi, dinleti, söyleşi, imza günü, film gösterimi, konser gibi programlar organize edilen "11'inci Uluslararası Sanat Günleri" sona erdi.

Gazeteci yazar Mollamehmetoğlu anıldı

Ahmet Şefik Mollamehmetoğlu, Trabzon, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:40 Kaynak: AA
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