Musa Anter Cinayetine İlişkin Davanın Duruşması Zaman Aşımına 5 Gün Kala Yapıldı. - Son Dakika
Üye Girişi

Musa Anter Cinayetine İlişkin Davanın Duruşması Zaman Aşımına 5 Gün Kala Yapıldı.

15.09.2022 12:30

Gazeteci-yazar Musa Anter cinayetine ilişkin davanın duruşması, zaman aşımına 5 gün kala yapıldı. Mahkeme, Anter’in öldürülmesinin insanlığa karşı işlenen suç olup olmadığına ve davanın zaman aşımına uğrayıp uğramayacağına bir sonraki celsede karar vermek üzere davayı 21 Eylül’e erteledi. Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, “Faili meçhul cinayetlerin zaman aşımına uğraması, insanlık suçudur” dedi.

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Gazeteci-yazar Musa Anter cinayetine ilişkin davanın duruşması, zaman aşımına 5 gün kala yapıldı. Mahkeme, Anter'in öldürülmesinin insanlığa karşı işlenen suç olup olmadığına ve davanın zaman aşımına uğrayıp uğramayacağına bir sonraki celsede karar vermek üzere davayı 21 Eylül'e erteledi. Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, "Faili meçhul cinayetlerin zaman aşımına uğraması, insanlık suçudur" dedi.

Musa Anter'in 20 Eylül 1992 tarihinde Diyarbakır'da öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşmayı, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, HDP Ağrı Milletvekilleri Abdullah Koç, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz de izledi.

Duruşmada, Dicle Anter'in avukatı ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, bu davanın insanlığa karşı suç kapsamında olması ve zaman aşımına uğramaması gerektiği yönündeki taleplerini yineledi.

Mahkeme heyeti, davanın konusunun insanlığa karşı suç kapsamında olduğu ve bu nedenle zaman aşımına uğramaması gerektiği yönündeki taleplere ilişkin değerlendirmenin bir sonraki duruşmada yapılmasına karar vererek davayı 21 Eylül'e ertelendi.

"FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİN ZAMAN AŞIMINA UĞRAMASI, İNSANLIK SUÇUDUR"

Duruşma öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, zaman aşımına ilişkin şunları söyledi:

"Bugün 15 Eylül 2022, belki de babamın son duruşması. Ama 20 Eylül 2022'de, 30 yıllık bir zaman aşımı söz konusu. Bu mahkemedeki beklentilerimiz… Her şey ortada aslında, yani bütün deliller, tanıklar konuştu. 97'den bugüne kadar olan geçmişe baktığımızda, davanın seyrinin nasıl olduğu gayet açık ve net. Failler belli aslında. Bu, bir faili meçhul cinayeti. Faili meçhul cinayetlerin zaman aşımına uğraması, insanlık suçudur. Biz bunu kabul etmiyoruz ama böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bütün bilgiler, bütün deliller devlet arşivinde var esasında. Bu devlet arşivine dokunulmuyor maalesef. Hele bir de bu Kürt yazar Musa Anter olunca bu daha da net biçimde ortaya çıkmış oluyor."

YORUMLAR
500
Samsun'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltındaki bir kişi serbest bırakıldı Samsun'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltındaki bir kişi serbest bırakıldı MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası Tuzla'da devam edecek MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası Tuzla'da devam edecek NATO tatbikatı Dynamic Mariner/Mavi Balina-2022 sürüyor NATO tatbikatı Dynamic Mariner/Mavi Balina-2022 sürüyor
Kaynak: ANKA

Musa Anter, Dicle, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musa Anter Cinayetine İlişkin Davanın Duruşması Zaman Aşımına 5 Gün Kala Yapıldı. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:37:00. #1.11#
SON DAKİKA: Musa Anter Cinayetine İlişkin Davanın Duruşması Zaman Aşımına 5 Gün Kala Yapıldı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement