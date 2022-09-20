Musa Anter, Katledilişinin 30. Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı

Gazeteci-yazar Musa Anter, katledilişinin 30'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anmada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Anter cinayetine ilişkin davanın yarın yapılacak duruşmasını anımsattı ve "Yarınki duruşmadan hiçbir şey beklemediğimizi ifade ettik. Ancak bu mücadele; bizlerin, ailesinin, arkadaşlarının, ardıllarının, yoldaşlarının mücadelesi elbette bu ülkede devam edecek" dedi.

Diyarbakır'da 20 Eylül 1992 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Musa Anter için, katledilişinin 30'uncu yıl dönümü nedeniyle Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Eskimağara köyündeki mezarı başında bugün anma töreni düzenlendi. Anmaya, Anter'in oğlu Dicle Anter, Pervin Buldan, görevinden alınarak yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, HDP Sözcüsü Ebru Günay ve HDP milletvekilleri katıldı.

Anter'in mezarı başında konuşan Pervin Buldan, "Adalet ve hukuk mücadelesinin bundan sonra da devam edeceği sözünü vermek istiyoruz. Yarınki duruşmadan hiçbir şey beklemediğimizi ifade ettik. Ancak bu mücadele; bizlerin, ailesinin, arkadaşlarının, ardıllarının, yoldaşlarının mücadelesi elbette bu ülkede devam edecek. Saygıyla, özlemle, minnetle, şükranla bir kez daha anmak istiyorum" dedi.

MUSA ANTER DAVASI ZAMAN AŞIMI İLE KARŞI KARŞIYA

Musa Anter cinayetine ilişkin davanın son duruşması, zaman aşımının dolmasına beş gün kala, yani 15 Eylül 2022 tarihinde Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, davayı, 30 yıllık zaman aşımının dolduğu tarih olan bugünün bir gün sonrasına, 21 Eylül'e erteledi. Anter cinayeti 'insanlığa karşı suç' kapsamında değerlendirmezse dava zaman aşımından düşecek.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Anter cinayetinin insanlığı karşı suç olup olmadığına ve davanın zaman aşımından düşüp düşmeyeceğine yarın yapılacak duruşmada karar verecek.