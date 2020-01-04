Gazeteci Yazar Raşit Kısacık'ın yeni kitabı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci Yazar Raşit Kısacık'ın yeni kitabı çıktı - Son Dakika

Gazeteci Yazar Raşit Kısacık'ın yeni kitabı çıktı

6 saat önce

Malatyalı Gazeteci-Yazar, Raşit Kısacık'ın yeni kitabı çıktı.

Gazeteci Yazar Raşit Kısacık'ın yeni kitabı çıktı, System.String[]

Malatyalı Gazeteci-Yazar, Raşit Kısacık'ın yeni kitabı çıktı.


Ozan Yayıncılık tarafından bastırılan "Cumhuriyet döneminde Sıkıyönetim Bildirileri" isimli kitap, kitap evlerindeki raflarda yerini aldı.


Kitapta, Cumhuriyet döneminde ilan edilen sıkıyönetimlerin nedenleri, gelişmeleri ve tüm detayları ile sıkıyönetim bildirileri yer alıyor.


"Cumhuriyet döneminde Sıkıyönetim Bildirileri" isimleri kitap tanıtım yazısında, özetle şunlar yazıyor: "Sıkıyönetim, Bakanlar Kurulu'nun yurdun bir veya birkaç yerinde uygulamaya karar verdiği, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasını geçici bir süre için sınırlayan veya tehir eden ve mülki idarenin yerine askeri bir idareyi getiren yönetim şekline verilen isimdir. Anayasada, "Sıkıyönetim, sınırları içinde ve önceden tespit edilen kurallara göre uygulanan hukuka uygun bir yönetim şeklidir. Sıkıyönetimle ilgili her şey kanunla düzenlenmiş, keyfiliğe yer bırakılmamıştır diye tanımlanır. Ama hiçbir sıkıyönetim adil olmamıştır. Büyük çoğunlukla keyfilik ön plana çıkmış. Acı, gözyaşı, ölümler, sakatlıklar, travmalar getirmiştir. Kamu düzeni geçici de olsa sağlanmış, ama yıllar yılı hep ölüm, işkence ve acılar gündeme getirilip tartışılmıştır. O gün alkışlanan sıkıyönetim komutanları, sonraları ya yargılanıp cezalandırılmış ya da sessizlik içerisinde ölmüşlerdir" - MALATYA

Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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