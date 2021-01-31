Gazeteci yazar Şadan Gökovalı vefat etti - Son Dakika

Gazeteci, yazar Prof. Dr. Şadan Gökovalı 82 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Gökovalı, yaşamını yitirdi.

Gökovalı'nın cenazesinin Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Prof. Dr. Şadan Gökovalı

"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu olan ve şair, yazar, eğitimci, rehber gibi kimlikleri de bulunan Prof. Dr. Gökovalı, 1939 yılında Muğla'nın Gökova beldesinde doğdu.

İzmir'de yayınlanan Ege Ekspres gazetesinde 1959 tarihinde başladığı profesyonel gazeteciliği, TRT'de yapımcı ve yönetici olarak sürdürdü. Daha sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulunda öğreticiliğe başladı. Profesyonel Ülkesel Rehber oldu.

Gökovalı, 2002 yılında profesör oldu, Ege Üniversitesinden sonra Yaşar Üniversitesinde de öğretim üyeliği yaptı.