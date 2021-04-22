Gazeteci yazar Selahattin Duman İzmir'de hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Gazeteci yazar Selahattin Duman, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan, kalp kapağından 1,5 ay önce ameliyat geçiren Duman, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabaha karşı vefat etti.

Ankara'da 1950 yılında dünyaya gelen Duman, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve yönetici olarak görev aldı.

Sinema eleştirmenliği de yapan Duman, "Kendimi Tebrik Ederim", "Suçumuz Mükemmel Olmak", "Kadınları Anlamış Gibi Yapma Sanatı" kitaplarını yazdı, çeşitli filmlerde rol aldı.

Duman, geçen yıl temmuz ayında İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazası geçirmiş, Torbalı Devlet Hastanesinde bir süre tedavi görmüştü.