GAZETECİ YAZAR SERVET KABAKLI MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

GAZETECİ Yazar Servet Kabaklı, vefatının 6'ncı yılında Eyüp Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Kabaklı'nın Türk ve Doğu Türkistan bayrakları asılı kabrinin başındaki anma törenine, eşi Muhterem Kabaklı, oğlu Ahmet Burak Kabaklı, kızı Ayşe Melek Kabaklı ile edebiyat dünyasından yazar ve şairler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından başlayan anma töreninde dualar edildi.

"BABAM, ORTA ASYA'DA BİR TÜRK BİRLİĞİ OLMASI İSTERDİ"

Anma programının ardından konuşan Ahmet Burak Kabaklı, 'Babam, Orta Asya Türk milliyetçiliğinin ileri gelen temsilcilerinden biriydi. Ölümünün 6'ncı yılını nedeniyle bir aradayız. Babamın açtığı yolda hedeflediği düzeyde devam ettirmeye çalışacağız. Babamın idealleri vardı o idealleri gerçekleştirmeye istiyoruz. Babam, orta Asya'da bir Türk birliği olması isterdi. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız dedi.

'ÇOK İYİ BABAYDI VE ÇOK İYİ BİR DEDEYDİ"

Kızı Ayşe Melek Kabaklı ise, 'Burada dostlarımızla beraber duamızı ettik. Öncelikle çok iyi babaydı ve çok iyi bir dedeydi. Hep yaptığı güzel şeyler ve güzel anılarla yad ediyoruz. Babamın mekanı cennet olsun. Burada bizimle olan herkese de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve Yeniçağ gazetesi yazarlarından Servet Kabaklı, 59 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetmişti.