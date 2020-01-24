Gazeteci-yazar Uğur Mumcu anıldı - Son Dakika

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu anıldı
6 saat önce
Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında törenle anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında törenle anıldı.
Evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren Mumcu için Batıkent Uğur Mumcu Parkı'ndaki anıt önünde tören düzenlendi.
Çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Tören, Mumcu'ya dair konuşmaların yapılmasının ardından sona erdi.
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