Gazeteci-yazar Uğur Mumcu anıldı - Son Dakika

Çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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