Gazeteci-yazar Uğur Mumcu Edirne'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci-yazar Uğur Mumcu Edirne'de anıldı - Son Dakika

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu Edirne'de anıldı

6 saat önce

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında törenle anıldı.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu Edirne'de anıldı, System.String[]

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında törenle anıldı.

Evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren Mumcu için Edirne Belediyesi önünde toplanan grup, Belediye Bandosu eşliğinde kırmızı karanfillerle Atatürk Anıtı'na geldi.

Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup, Uğur Mumcu Parkı'na geçti.


Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, burada yaptığı konuşmada, Mumcu'yu saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Uğur Mumcu'nun meslek hayatı boyunca kamuoyunu bilgilendirmek için mücadele ettiğini belirten Özcan, "Aldığı tüm tehditlere rağmen, yılmadan, onurla, dimdik, ödünsüzce sürdürdüğü mücadelesiyle, daha çok demokrasi için korkmadan yazdı." dedi.


Edirne Belediyesi Başkan yardımcıları Selçuk Çakır ve Yaver Tetik, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı tören, Uğur Mumcu Parkı'ndaki büste kırmızı karanfillerin bırakılmasının ardından sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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