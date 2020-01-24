Gazeteci yazar Uğur Mumcu Gümüşhacıköy'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci yazar Uğur Mumcu Gümüşhacıköy'de anıldı - Son Dakika

Gazeteci yazar Uğur Mumcu Gümüşhacıköy'de anıldı

6 saat önce

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Gümüşhacıköy ilçesinde anıldı.

Gazeteci yazar Uğur Mumcu Gümüşhacıköy'de anıldı, System.String[]

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Gümüşhacıköy ilçesinde anıldı.

Gümüşhacıköy Demokrasi Birleşenleri, Uğur Mumcu'nun ölümünün 27. yılı dolayısıyla program gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Hasan Topal, 27 yıl geçmesine rağmen Uğur Mumcu'nun ölümünün hala faili meçhul cinayetler arasında yer aldığını söyledi.

Programa CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ile parti üyeleri katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gümüşhacıköy, Uğur Mumcu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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