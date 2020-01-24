Gazeteci-yazar Uğur Mumcu Marmaris'te anıldı - Son Dakika

Ankara'daki evinin önünde gerçekleştirilen bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Atatürk Meydanında düzenlenen etkinliğe, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şube temsilcileri ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Marmaris İlçe Teşkilatı başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Uğur Mumcu'nun fotoğraflarının bulunduğu dövizleri taşıyan grup, Mumcu'yu karanfillerle andı.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, burada yaptığı konuşmada, aradan geçen 27 yıla rağmen Uğur Mumcu'nun anlattıkları ve yazılarının haklılığının günümüzde daha iyi anlaşıldığını söyledi.

ADD Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar da, Mumcu'nun ilkelerini yaşatacaklarını dile getirdi.

Anma konuşmalarının ardından, yazarın fotoğrafının önüne karanfiller bırakıldı.

Anma etkinlikleri, ADD Marmaris Şubesinin Armutalan Kültür Merkezi'nde organize ettiği "Uğur Mumcu'ya saygıyla sesleniş" adlı anlatımlı müzik dinletisiyle sürecek.