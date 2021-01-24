CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu andı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu andı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1993 yılında Ankara'daki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu vefat eden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için düzenlenen anma törenine katıldı. Törene katılmadan önce Uğur Mumcu'nun evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Mumcu ailesi ile beraber evin önünde bulunan anıta karanfil bıraktı.

"O halktan birisiydi"

Anma töreni sonrasında bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "O halktan birisiydi, bir Kuvay-ı Milliyeciydi. Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik. Karanlıklara ışık tutmayı ondan öğrendik. O karanlıklara ışık tutan birisiydi. Öldüğünde arkasından çok şey söylendi. Bütün karanlıkların aydınlanacağını, faillerin yakalanacağını, asil faillerin üzerine gidileceğini ısrarla söylediler. 28 yıl geçti asıl failler hala karanlıkta. Ona bir borcumuz var. O ölmeden önce 'vurulduk ey halkım unutma bizi' diyordu. Biz onu unutmayacağız. O bizim yüreğimizde, kalbimizde. Onu unutmak mümkün değil. Ülkesini seven, bayrağını seven herkes Uğur Mumcu'yu hiç unutmayacaktır. Uğur Mumcu medyanın bir lideridir, önderidir, bir Cumhuriyet değeridir. Onu unutmak zaten mümkün değildir" ifadelerini kullandı.