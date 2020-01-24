Gazeteci-yazar Uğur Mumcu Zonguldak'ta anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci-yazar Uğur Mumcu Zonguldak'ta anıldı - Son Dakika

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu Zonguldak'ta anıldı

6 saat önce

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Zonguldak'ta anıldı.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu Zonguldak'ta anıldı, System.String[]

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Zonguldak'ta anıldı.


Madenci Anıtı önünde toplanan Zonguldak Demokrasi Platformu üyeleri, valilik önüne kadar yürüdü, burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.


Platform adına açıklama yapan Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, Uğur Mumcu'nun kitlelere mal olan gazeteci ve yazar olduğunu söyledi.

Kaymakçı, şunları söyledi:

"Ona göre çağımızın en büyük suçu haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı çıkmayarak susmaktı. Uğur Mumcu bu suçu işlemediği için öldürüldü. Ölümü ülkeyi ayağa kaldırdı. Çünkü öldürülen ülkenin, halkın ta kendisiydi. Uğur Mumcu ile birlikte öldürülen geniş halk kesimlerinin düşüncesi, özlemleri ve umutlarıydı. Uğur Mumcu cinayeti aradan 27 yıl geçmesine rağmen, hala aydınlatılamamıştır. Uğur Mumcu'nun öldürülüşünün 27. yıl dönümünde demokrasi şehitlerimizi saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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