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Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin yakın arkadaşları tarafından anıldı - Son Dakika

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin yakın arkadaşları tarafından anıldı

30.06.2021 17:06
Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin yakın arkadaşları tarafından anıldı, System.String[]

Geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden kültür dünyasının önemli ismi gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden kültür dünyasının önemli ismi gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Gültekin'in iyi bir yazar, dost, kardeş, fikir ve aksiyon adamı olduğunu söyledi.

Gültekin'in kaleminin de kelamı gibi güzel olduğuna işaret eden Coşkun, dokunduğu herkeste güzel bir hatıra bıraktığını ifade etti.

Asım Gültekin'in abisi Salih Zeki Gültekin de kardeşinin ilkokuldan beri okumaya meraklı olduğunu aktararak, lise yıllığında da kendisine "kitap delisi", "dergi hastası" denildiğini anlattı.

Gültekin, kardeşinin her zaman gençleri teşvik ettiğine dikkati çekerek, aynı zamanda bir İstanbul sevdalısı olduğunu dile getirdi.

Asım Gültekin'in sınıf arkadaşı Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer de yazarın 45 yıllık kısa ömründe birçok çalışmaya imza attığını hatırlatarak, "Asım deyince bizim aklımıza kitap delisi biri gelirdi. Yani bir okuma sevdalısı. Aslında bu kavramları biz Asım'dan öğrendik. Asım bizim için okumaya farklı bir boyut kazandırdı. Okuyarak insanın kendini şekillendirmesi ve pişirmesi gerektiğini, kendini olgunlaştırdıktan sonra kainatı okuması gerektiğini bize öğretti." dedi.

Sosyolog yazar Erol Erdoğan da Gültekin'in tabiata yakın bir ilgisi olduğunu anlatarak, "İstanbul'da, Yalova'da dut yeme etkinlikleri yapardı. Asım'ın enteresan bir yönü de vardı. Eksikleri tamamlamak isterdi. Bu toplulukta nerede bir eksiklik varsa Asım o eksikliği sürdürülebilir şekilde tamamlamak istedi. Türkiye'de etimoloji alanında eksiklikleri gördü ve orayı tamamlamaya çalıştı. Türkiye'de dergiciliğin bitmeye yüz tuttuğu dönemde dergiciliğin devam etmesi için, o eksikliğin oluşmaması için bir gayret gösterdi. Üstelik bir gelenek oluşturmaya yönelik de çalıştı. Konuya fanzinlerle ortaokullardan, liselerden başladı. Bu tamamlama çalışmasında onu karikatür ve mizah alanında da gördük." değerlendirmesini yaptı.

Programda ayrıca Gültekin'in arkadaşı Temmuz Dergisinden Murat Ayar, yazar Yusuf Turan Günaydın, öğrencilerinden Ubeydullah Erdoğan ile Enes Batman, öğretmeni Recep Seyhan ve yeğeni Burak Gültekin konuşma yaptı.

milli eğitim bakanlığı, Asım Gültekin, Kalp Krizi, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin yakın arkadaşları tarafından anıldı - Son Dakika


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