Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy trafik kazası geçirdi

13.10.2020 13:29
Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy trafik kazası geçirdi, System.String[]

İzmirli Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy, Çeşme'de trafik kazası geçirdi.

İzmirli Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy, Çeşme'de trafik kazası geçirdi.

Çeşme'ye tatil için gelen bir çift, yolları karıştırınca ters yola girdi. Tatilci aile, kendisine yeşil ışık yanmasını bekleyen İzmirli Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy'a aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve 3 kaburgası kırılan, başında yaralar oluşan Aksoy, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu olan Aksoy, "Bana çarpan insanlardan davacı olmadım. Hakkımı helal ettim. Zira o kadar çok üzüldüler ki anlatamam" diye konuştu.

Kaza sonrası, ödül aldığını öğrendi

Aksoy, sosyal medya hesabından şu yazıyı paylaştı: "Kadere bakın. Araba çarptığı gün ödül kazandım. Dün Ankara'dan değerli Dil Derneğinden bildirdiler. Yazılması tüm yaşamımı kaplamış olan 'Hasan Tahsin - Yürekler Selanik' kitabım ödül kazanmış. Ağrılar içinde iken çok sevindim. Çünkü tam trafik ışıklarının yanmasını bekler iken ters yönden gelen bir araba, bana güm diye çarptı. O esnada ödül açıklanmış. Haberi alınca hastanedeydim. 40 gün önce de iç organlarımdan ağır bir ameliyatı geçirmiştim. Şimdi evdeyim ve ağrılarla baş başayım ama ödülün sevinci de içimde çiçekler dolu bahçeler açıyor." - İZMİR

Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy trafik kazası geçirdi

Trafik Kazaları, Yaşar Aksoy, Araba, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy trafik kazası geçirdi - Son Dakika

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