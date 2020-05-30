Gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in eşinin üzerine kayıtlı Bodrum'daki villanın bir bölümünde yıkım... - Son Dakika

Bir süre önce mühürlenen villanın giriş kısmında imara aykırı olduğu tespit edilen bölümde ilk aşamada kiremitler söküldü.

Bunun üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri, söz konusu adreste çalışma yürüttü.

İlçede kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında Hülya Özdil'in üzerine kayıtlı Bitez Aktur Sitesi'ndeki villanın bir bölümünde imara aykırılıklar tespit edildi.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci yazar Yılmaz Özdil 'in eşi Hülya Özdil'in üzerine kayıtlı villanın bir bölümünde, imara aykırılık olduğu gerekçesiyle yıkım işlemi başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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