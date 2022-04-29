Gazeteci Yunus Bekir, memleketi Turan'da anılacak - Son Dakika
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Gazeteci Yunus Bekir, memleketi Turan'da anılacak

29.04.2022 12:53
Gazeteci Yunus Bekir, memleketi Turan'da anılacak

Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel, 1910 yılında Kayseri'de ilk Türkçe gazeteyi yayımlayan gazeteci Yunus Bekir'in 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde memleketi Turan Mahallesi'nde anılacağını bildirdi.

Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel, 1910 yılında Kayseri'de ilk Türkçe gazeteyi yayımlayan gazeteci Yunus Bekir'in 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde memleketi Turan Mahallesi'nde anılacağını bildirdi.???????

Gerçel, beraberinde çeşitli derneklerin ve mahalle muhtarlarının da katılımıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde Yunus Bekir'i anma etkinliklerine ilişkin bilgi verdi.

3 Mayıs'ın Türkçülük Günü olarak kutlandığını belirten Gerçel, Türkçülüğün daima hak, hürriyet ve millet menfaatinden yana olduğunu söyledi.

Gün dolayısıyla her yıl bir dizi etkinlik düzenlediklerini aktaran Gerçel, gazeteci Yunus Bekir'i de gün kapsamında anacaklarını dile getirdi.

Gerçel, 3 Mayıs'ta Yunus Bekir'in Turan Mahallesi'ndeki kabri başında bir araya geleceklerini, daha sonra Kayseri Turan-Sarımsaklı Kültür ve Turizm Derneğince mahalle camisinde mevlit okutulacağını, düğün salonunda da bayramlaşma ve anma etkinlikleri düzenleneceğini kaydetti.

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Türkçülük, Kayseri, Turizm, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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