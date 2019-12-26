Gazeteci Zafer Arapkirli beraat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci Zafer Arapkirli beraat etti - Son Dakika

Gazeteci Zafer Arapkirli beraat etti

6 saat önce

SOSYAL Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Zafer Arapkirli beraat etti.

Gazeteci Zafer Arapkirli beraat etti, System.String[]
SOSYAL Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Zafer Arapkirli beraat etti.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, sanık Zafer Arapkirli ve avukatı katıldı. Müşteki Nurettin Yıldız'ı ise avukatı temsil etti. İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve gazeteciler de duruşmayı izlemek için hazır bulundu.

Duruşmada son savunmasını yapan  Arapkirli, küçük yaşta kız çocuklarının evlenmelerini savunanlara itirazlarını sürdüreceğini belirterek "Müştekiye dönük şahsi bir kastım yoktur" dedi. Müşteki Nurettin Yıldız'ın avukatı Ahmet Emin Şahingöz de şikayetlerinin devam ettiğini ve müvekkilinin çocuk evliliklerine karşı olduğunu belirerek, 32 dakikalık konuşmasından bir bölümün alınarak müvekkiline yönelik kötü algı oluşturulmaya çalışıldığını, sosyal medya üzerinden hakaretlere devam edildiğini söyledi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, sanık hakkında "hakaret" suçundan dava açıldığını ancak suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Nurettin Yıldız'a sanık Arapkirli tarafından sosyal medya üzerinden hakaret ettiğini iddia edilen paylaşıma yer verilmişti. İddianamede, sanık Arapkirli hakkında "hakaret" suçundan 4 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.


- İstanbul
Nurettin Yıldız, Zafer Arapkirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:57 Kaynak: DHA
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