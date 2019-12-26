Gazeteci Zafer Arapkirli "hakaret" suçundan beraat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci Zafer Arapkirli 'hakaret' suçundan beraat etti - Son Dakika

Gazeteci Zafer Arapkirli "hakaret" suçundan beraat etti

6 saat önce

Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan gazeteci Hasan Zafer Arapkirli'nin beraatine karar verildi.

Gazeteci Zafer Arapkirli

Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan gazeteci Hasan Zafer Arapkirli'nin beraatine karar verildi.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Arapkirli ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Arapkirli, müşteki Yıldız'a yönelik bir kastının bulunmadığını, küçük yaşta kız çocuklarının evlenmelerini savunanlara itirazlarını sürdüreceğini belirterek, itirazının buna olduğunu, müştekiye dönük şahsi bir kastının olmadığını söyledi.

Müşteki Yıldız'ın avukatı da, müvekkilinin çocuk evliliklerine karşı olduğunu, ibraz ettikleri belgelerden de bu durumun anlaşıldığını ifade ederek, müvekkiline yönelik kötü algı oluşturulmaya çalışıldığını, hakaret etmek için bahane üretildiğini ve halen sosyal medya üzerinden hakaretlere devam edildiğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında "hakaret" suçundan dava açıldığını ancak suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Nureddin Yıldız'a sanık Arapkirli tarafından sosyal medya üzerinden hakaret ettiğini iddia edilen paylaşıma yer verilmişti. İddianamede, sanık Arapkirli hakkında "hakaret" suçundan 4 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Zafer Arapkirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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