Gazeteci Zeynep Bilgehan'dan arşiv niteliğinde eser: Hey Gidi Yıllar - Son Dakika

Gazeteci Zeynep Bilgehan'ın imzasıyla Hürriyet'te pazar günleri okuyucu ile buluşan ve her hafta bir ismin fotoğraf albümüne, geçmişine ve Türkiye tarihindeki tanıklığına uzanan 'Hey Gidi Yıllar' köşesi, zenginleştirilmiş içerikle kitaplaştırıldı. Kitapta toplumda tanıdığımız, alanında başarılı isimler, çocukluk ve gençlik hikayeleriyle birlikte bugünkü mesleklerini nasıl seçtiklerini, başarı sırlarını, unutamadıkları anılarını ve hayatla ilgili öğrendikleri dersleri anlatıyor.

VEDAT MİLOR'UN 1979 TARİHLİ PAYLAŞIMI İLHAM OLDU

Vedat Milor'un sosyal medya hesabından 1979'da çekilmiş, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşmasıyla 'Hey Gidi Yıllar' serüveninin başladığını anlatan Zeynep Bilgehan, "Vedat Milor'un 19 Haziran 2020 tarihinde sosyal medyadan paylaştığı gençlik fotoğrafı herkes tarafından büyük ilgi çekti. Daha meşhur olmadan, kendi bile ne olacağı henüz bilmediği bir döneme ait bir fotoğraftı. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan köşe buradan yola çıktı. Tanıdığımız bildiğimiz toplumda alanında başarılı sevilen kişilerin tanınmadan önceki gençlik hallerini hem görmek hem hikayelerini dinlemek amaçlandı" dedi.

"PROF. DR. CEYHAN KÜÇÜK YAŞTA AŞILAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ"

Köşede ilk Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı konuk ettiğini söyleyen Bilgehan, "19 Temmuz 2020'de Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile başladık. Köşenin ilk konuğu Mehmet Ceyhan hoca da çok ilgi çekti. Türkiye kamuoyu olarak Mehmet Ceyhan hocayı koronavirüsle birlikte tanıdık. Ancak onun çocukluk hikayesi çok dikkat çekici. Mehmet Ceyhan hoca Elazığ'da doğuyor. Daha 5 yaşındayken ebe halası ile birlikte köy okullarını gezip aşı çalışmalarına katılıyor. Çok renkli bir kişilik, folklora ilgisi var. Turnuvalara katılıyor hatta Kraliçe Elizabeth'e sunum bile yapmış. Bu köşede onun çok değişik yönlerini öğrendik" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE PANORAMASI ORTAYA ÇIKTI

Köşede yer alan isimlerin başarı, çalışkanlık gibi ortak yönleri olduğunu anlatan Bilgehan, "Buradan yola çıkarak her hafta Hürriyet'te pazar günleri 'Hey Gidi Yıllar' isimli köşede farklı alanlarda farklı isimlere yer verdik. Devam ettikçe gördük ki toplumun her alanından başarılı insanlar Türkiye'nin değişik yerlerinde dünyaya gelmelerine rağmen çok fazla ortak yönlere sahipler. Başarılılar, çalışkan ve işlerini seven insanlar. Hepsinin hikayesini arka arkaya okuyunca güzel bir Türkiye panoraması ortaya çıkıyor. Hem de arşiv niteliği taşıyan bir çalışma oldu. Bunu da Hürriyet Kitap ile okurlara sunduk" diye konuştu.

SELDA BAĞCAN'IN FİZİK AZMİ

Kitapta yer alan isimlerin ortak özelliğinin yapmayı sevdikleri işlerin peşinden koşmaları olduğunu ifade eden Zeynep Bilgehan, bu örneklerden biri olan Selda Bağcan'ı şu sözlerle anlattı:

"Bütün engellere rağmen ne olursa olsun hep o işi yapmak üzerine bir yola baş koyuyorlar. O azimle de başarılı oluyorlar. Mesela bu isimlerden birisi de Selda Bağcan. Selda Bağcan küçük yaşta şarkı söylemeye başlıyor. Okula devam ederken fizik dersinden kalıyor. Bu duruma çok içerleyerek müziği bırakıyor fizikçi olacağım inadıyla fizik bölümünü kazanıyor. Ondan sonra bir şekilde günün sonunda her şeye rağmen tanıdığımız bildiğimiz Selda Bağcan oluyor."

"HİKAYELERİ OKUDUKÇA KENDİNİZİ İYİ HİSSEDİYORSUNUZ"

Hikayelerin her birinin ilham verdiğini belirten Bilgehan, kitapta hayat dersleri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Arka arkaya okudukça kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Hakikaten Türkiye'nin her yerinden her sosyoekonomik gruptan hepsi farklı hikayeler yer alıyor. Biri Karadeniz diğeri Eskişehir'den ama hepsinin yolları bir yerde kesişiyor. Mesela İTÜ Mühendisliği düşündüğümüzde Prof. Dr. Naci Görür Jeoloji bölümünde çalışırken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise daha alt sınıflarda ama o okulda okuyor. Belki aynı sınıfta aynı dersi almış oluyorlar. Böyle kesişen hayatlar Türkiye panoraması olarak da çok hoş kendinizi iyi hissettiğiniz ilham veren hikayeler. Kitapta hayatla ilgili dersler de var. Mehmet Ceyhan hocanın önerilerinden birisi kariyer seçerken en iyi yaptığınız şeyi tercih etmenin en iyisi olacağı yönünde. Mesela üniversite sınavında en yüksek puanı alıp da zorla bir yerde okumaktansa puanı daha düşük ama sevdiğiniz alanda okumanın daha iyi olacağını belirtiyor. Kitapta sadece geçmişe takılıp kalmadık bugün, genel kültür, hayattaki güzel şeylerle ilgili de çok hoş sohbetlerimiz oldu."

KİMLER VAR:

'Hey Gidi Yıllar' kitabında yer alan isimler şöyle: Alpay, Altan Öymen, Prof. Dr. Arif Verimli, Bedri Baykam, Cemal Enginyurt, Cemil Çiçek, Coşkun Aral, Cüneyt Arkın, Doğan Hızlan, Erol Evgin, Ezel Akay, Fatma Şahin, Güneri Cıvaoğlu, Hakan Bayrakçı, Haldun Dormen, İdil Biret, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Muazzez İlmiye Çığ, Prof. Dr. Naci Görür, Nevzat Aydın, Nilgün Belgün, Oya Eczacıbaşı, Selda Bağcan, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Vedat Milor ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen.

KİTAPTAN?

Doğan Hızlan:

'Sevdiklerinizi yapın. Kendinizi o mesleği adarsanız, başarılı olursunuz. İnsan en iyi sevdiği şeyi yapar. Kendimi geçmişime bakıp yargılamamaya çalışırım. Bunu yaparsanız gelecek için yaratıcılığınızı kaybedersiniz. Yunus'u hep anımsarım : 'Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası!'

*İdil Biret:

'Ben konserlerimi pek hatırlamam. Tek, ABD Başkanı Kennedy'nin suikaste uğradığı gün ve saatte Boston'da verdiğim Amerika'daki ilk konserimi unutmam mümkün değil.'

*Altan Öymen:

'Çocukluğumda bir gün babam bana Atatürk'ün kendisini gösterdi. Uzaktan tabii; TBMM girişinde beş, altı kişi bir arada... Ben hangisi olduğunu bir türlü anlamıyordum, çünkü Atatürk'ün tıpkı heykeldeki gibi üniformalı ve at üzerinde olması lazım sanıyordum! Ötekilerden daha büyük, daha uzun boylu birini arıyorum, öyle kimse de yok. Atatürk, babamın gösterdiği kişi olamazdı!'

