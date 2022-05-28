Gazeteci Ziynet Sertel Mezarı Başında Anıldı

İzmirli gazeteci Ziynet Sertel, vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Eşini anarken güçlükle ayakta duran CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Eksikliği çok büyük. Anlatmak mümkün değil. İstiyoruz ki Türkiye güzel günler görsün. İstiyoruz ki bizim çocuklarımız, gençlerimiz, gelecek nesiller sıkıntı çekmesin. Onun için bu mücadele beni ayakta tutuyor. Siyasi mücadele ile ayakta durdum ve duracağım" dedi.

Bornova Mezarlığı'ndaki anmaya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Balyeli, yakınları ve gazeteci dostları katıldı.

"SİYASİ MÜCADELE AYAKTA TUTUYOR"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, eşini mezarı başında anarken güçlükle ayakta durdu. Sertel, eşi Ziynet Sertel'i şu sözlerle andı:

"Biz bu acıları yaşasak da en büyük acıyı bu dönemde Türkiye yaşıyor. Gençler önünü göremiyor. 10 milyona yakın genç işsiz. Gençlerin yüzde 65-70'i yurt dışına kaçmak istiyor. Biz bu ülke için 16-17 yaşında yolu çıktığımızda ülkenin iyi olmasını, namuslu onurlu insanların karnını doyurmasını, hakkaniyeti, hukuku savunduk. Ziynet de öyleydi. Benim bir yanımı bastıran, akıl yoluna sokan, yüreklice sahip çıkan ve her zaman benim yanımda duran bir insandı. Eksikliği çok büyük. Anlatmak mümkün değil. Bu süreçte birçok arkadaşımdan dostumdan, evlatlarımdan, abimden. Ziynet'in ablasından annesinden çok büyük yakınlık gördüm. Ayakta kalmanın mücadelesi içindeyim. Yaşam sürüyor, sürecek.

"KALBİMİZDE YAŞIYOR"

Sonuçta hepimiz bir gün yerin altındaki yerimize kavuşacağız. İstiyoruz ki yaşarken Türkiye güzel günler görsün. İstiyoruz ki Türkiye güzel günler görsün. İstiyoruz ki bizim çocuklarımız, gençlerimiz, gelecek nesiller sıkıntı çekmesin. Onun için bu mücadele beni ayakta tutuyor. Siyasi mücadele ile ayakta durdum ve duracağım. Sonucu aldığımızda çok rahat günler bekliyor bizi. Çok kişilikli ve onurluydu. Atilla Sertel'in eşi o derlerdi. Ancak Ziynet Sertel'in eşi Atila Sertel'di. Duruş kadınıydı. Hiç kimseden bir beklenti içinde hayatını sürdürmedi. Başı dik onurlu yaşadı, öyle gitti. Mekanı Cennet olsun. Kalbimizde yaşıyor. "

"GÜÇ ALMAYA DEVAM EDİYORLAR"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Geçen sene Atila ağabeyin, oğullarının yüreklerinden birer parça koptu. Bir yılın sonunda omuz omuzayız. Atila abi ayakta, sevenleri ayakta. Ziynet abladan güç almaya devam ediyorlar" dedi.