Gazeteciler 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünü gezdi - Son Dakika

Gazeteciler 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünü gezdi

11.01.2021 16:38

- Gazeteciler 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünü gezdi Vali Gökmen Çiçek yapılan çalışmaları gazetecilere anlattı Vali Çiçek: "Ayazini'yi kültür turizm destinasyonunun merkezi haline getirmek istiyoruz" "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir...

- Gazeteciler 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünü gezdi

Vali Gökmen Çiçek yapılan çalışmaları gazetecilere anlattı

Vali Çiçek: "Ayazini'yi kültür turizm destinasyonunun merkezi haline getirmek istiyoruz"

AFYONKARAHİSAR - "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünde başlatılan çalışmaları gazetecilerle birlikte inceldi.

Vali Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla Afyonkarahisar İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini Köyü'nde başlatılan 'Frigya Açık Hava Müzesi ve Karşılama Merkezi' ile 'Sokak Sağlıklaştırma' projeleri tüm hızıyla devam ediyor. "Frig Vadisi'nin kalbi" olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde, devam eden projelerin tamamlanmasıyla yakın zamanda önemli bir turizm destinasyonu olması bekleniyor. Frigya'nın en önemli kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, peribacaları, şapel, kilise ve Avdalaz Kalesi'nin bulunduğu Ayazini köyünde süren çalışmalara köy halkı da destek veriyor.

Vali Çiçek çalışmaları inceledi

'10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, gazetecilerle bölgeye giderek, çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe'den bilgiler aldı. Gazetecilerle ile birlikte köyün girişinde başlatılan gezi de 'Karşılama Merkezi'nde süren çalışmalar incelendi. Daha sonra oyma kaya mezarları, peribacaları, şapel, kilise gibi tarihi yapıtlar incelendi. Vali Çiçek ile beraberindekiler bölgede süren çalışmalara destek veren köy halkıyla da görüştü.

Burayı sizler ve bizler iyi tanıtmalıyız

Sokak sağlıklaştırma çalışmalarının sürdüğü bölgede de incelemelerini sürdüren Vali Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da termal turizmin yanında kültür turizmini de tekrar canlandırmak istediklerini söyledi. Çiçek konuşmasına şöyle devam etti:

"8 bin yıl öncesine giden bir tarihin üzerinde yaşıyoruz. Sadece Frig vadisindeki Frigler yaşadığı alanın 576 kilometresinin 400 kilometresi bizim sınırlarımız içerisinde. İşte o yüzden Frigya'nın kalbi diyoruz Ayazini'ye. Bugüne kadar hep tanıtmaya çalıştık ama tam istediğimiz noktaya gelmedi. Bundan önce yapılan adımlar bugün bizim şimdi attığımız adımların temelini oluşturdu. Şimdi hemen icraata geçtik. Sizlerin desteğiyle kısa bir süre önce gördük ki turistler tarafından çok ilgi çekiyor. Muhtarımdan yeni bilgi aldım 250 yabancı plakalı araç geldiğini söyledi. Burayı basından görüp geliyorlar. Burayı sizler (gazeteciler) ve bizler iyi tanıtmamın gerekiyor.

Vali Çiçek'in konuşmalarının ardından köy halkının yapmış olduğu katmer ve bükmeler misafirlere ikram edilmesiyle program son buldu.

Öte yandan gerçekleştirilen geziye Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Yardımcıları Dr. Mehmet Boztepe, Nurullah Kaya, Mehmet Keklik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, daire müdürleri ve gazeteciler katıldı.

Gazeteciler 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünü gezdi
Gazeteciler 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünü gezdi
Gazeteciler 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünü gezdi
Gazeteciler 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünü gezdi

Gazeteciler Günü, Karahisar, Ayazini, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazeteciler 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünü gezdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 441 bin 500 liraya geriledi Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor Haller'i Ajax'a satan West Ham, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı istiyor Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı Son Dakika: Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı
Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı         
16:52
Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor         
16:38
Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi         
16:19
Arto'dan Özdemir Erdoğan'a şaşkına çeviren soru: Geçimsiz olduğunuz için mi eşiniz ve çocuğunuz Amerika'ya kaçtı Arto'dan Özdemir Erdoğan'a şaşkına çeviren soru: Geçimsiz olduğunuz için mi eşiniz ve çocuğunuz Amerika'ya kaçtı         
15:39
'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı 'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı         
15:29
Fenerbahçe, aradığı golü buldu! Yıldız futbolcu nefis bir golle takımını öne geçirdi Fenerbahçe, aradığı golü buldu! Yıldız futbolcu nefis bir golle takımını öne geçirdi         
15:06
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Aleyna'yı öldüren eski sevgilisi, binaya kurye olduğunu söyleyerek girmiş Aleyna'yı öldüren eski sevgilisi, binaya kurye olduğunu söyleyerek girmiş         
14:31
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz         
13:06
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
12:25
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 17:05:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteciler 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünü gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei