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Gazeteciler Açılış Yaptı Belediye Başkanı Kamerayla Görüntüledi

59 dakika önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Tenzile Erdoğan Hasta Yakınları Misafirhanesi açılışında eline kamerayı alıp açılış yapan basın mensuplarını görüntüledi.

Gazeteciler Açılış Yaptı Belediye Başkanı Kamerayla Görüntüledi, System.String[]
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Tenzile Erdoğan Hasta Yakınları Misafirhanesi açılışında eline kamerayı alıp açılış yapan basın mensuplarını görüntüledi.

Eyyübiye Belediyesi tarafından 800 Yataklı Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hasta yakınları için yapılan 100 yataklı Tenzile Erdoğan Hasta Yakınları Misafirhanesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta basın mensuplarına sürpriz yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bu kez açılışı basın mensuplarının yapmasını istedi. Eline kamerayı alan Ekinci, açılış yapan basın mensuplarını görüntüledi.

"Kamerayı elime aldığımda işinizin ne kadar zor olduğunu görmüş oldum"

Kamerayı eline alıp çekim yapan Ekinci esprili bir dille, "Bugüne kadar genelde basın mensupları açılışları takip ediyordu. Bugün bir ilk olmasını istedik. Basın mensupları misafirhanenin açılışını gerçekleştirdi. Biz de kamerayla açılışı kaydettik. Bazı olaylar detaylarda gizlidir. Kamera çekimi yaparken hiçbir detayı kaçırmamaya çalıştık. Herhalde bundan sonra alternatif işimiz ortaya çıktı diyebiliyorum" dedi.

'Özellikle kırsal kesim için misafirhaneyi açtık"

Özellikle kırsaldan ve başka yerlerden gelen insanların kalacak yer sıkıntısından dolayı misafirhaneyi hizmete açtıklarını aktaran Ekinci, "Misafirhanemiz 100 yataklı bir kapasiteye sahiptir. 5 yıldızlı otel konforundadır. Burada kalacak olan hasta refakatçileri de sembol fiyatla kalacaklardır. Dolayısıyla dar gelirli insanların güvenli, konforlu ve ucuz bir yerde kalmaları bizim için insan odaklı hizmetin başında geliyor. Onun için burayı hizmete açtık ama hizmeti siz çok değerli basın mensupları açtınız. Teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:50 Kaynak: İHA

Mehmet Ekinci, Eyyübiye, Ekinci, Güncel
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