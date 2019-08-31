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Gazeteciler ağaç dikti

59 dakika önce

Talas Belediyesinin düzenlediği Ali Dağı Ağaçlandırma Projesi kapsamında, gazeteciler 50 ağaç dikti.

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Talas Belediyesinin düzenlediği Ali Dağı Ağaçlandırma Projesi kapsamında, gazeteciler 50 ağaç dikti.


Her hafta farklı meslek gruplarıyla ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini ve bazen de gönüllü olarak ağaç dikimi yapmak için kendilerine müracaat eden vatandaşların olduğunu söyleyen Mustafa Yalçın, "Bugün farklı birgün. Bizim hafta sonlarında yaptığımız Ali dağı ağaçlandırma projemize gruplar halinde misafirler davet ediyoruz. 2 hafta önceki çalışmamızda Kayseri'de görev yapan kafe sahipleri ile 100 ağaç diktik, geçen hafta meclis üyelerimizle diktik, ondan önceki hafta da bir cami cemaati kendiliğinden gelerek 100 ağaç dikmek istediklerini söylediler. Ağaçlarımız küçük değiller ve buranın iklimine hemen alışarak büyüyecek ağaçlar. Bildiğiniz gibi bilimsel bir açıklama var, tek bir iğne yapraklı çam ağacı bir dönüm elma ağacının verdiği oksijeni üretiyor. Bu nedenle biz burada Kayseri'nin nefes almasında en büyük görevi yapacak olan Ali dağında çam ağaçları tercih ediyoruz. Ziraat mühendisleriyle yaptığımız görüşmelerde, toprak tahlillerinde bu çıktı. Önümüzdeki günlerde başka meslek gruplarıyla ağaçlandırmaya devam edeceğiz. Yıllar öncesinde Büyükşehir ve Talas Belediyesi, bugün de bizler Ali dağının ağaçlandırılmasına ve dikilmiş olan ağaçlarımızın da sulamasına dikkat etmek zorundayız. Bakımı bize ait ve Kayseri'de isteyen herkes ağaç dikebilir. Burayı özel olarak sahiplenenler var. Burada emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.


Dikilen ağaçların üzerine hatıra olarak dikimi gerçekleştiren gazetecilerin isimleri yazıldı. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Kayseri, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:46 Kaynak: İHA
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