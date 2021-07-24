24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

Adana'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir ve basın mensupları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra gazeteciler, Adana Sanatçılar Parkı'ndaki Basın Anıtı önünde bir araya gelerek saygı duruşunda bulunup, anıta çelenk bırakarak meşale yaktı.

Burada konuşan Esendemir, Anadolu basınının ekonomik sorunlar nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlandığını belirterek, iflasların önlenmesi için tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Basının çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olduğunu kaydeden Esendemir, "Basın, tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek toplumu aydınlatıp meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmedikçe o ülkede özgürlükten söz edemezsiniz." dedi.