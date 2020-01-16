Gazeteciler birlik ve beraberlik gecesinde bir araya geldi - Son Dakika
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Gazeteciler birlik ve beraberlik gecesinde bir araya geldi

6 saat önce

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Derneği tarafından Birlik ve Beraberlik Gecesi adı altında eğlence programı düzenlendi.

Gazeteciler birlik ve beraberlik gecesinde bir araya geldi, System.String[]

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Derneği tarafından Birlik ve Beraberlik Gecesi adı altında eğlence programı düzenlendi.


Düzenlenen Geceye Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Şahin Özer, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Malatya Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Yaşar Kuru, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Göçmen, Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği Başkanı Akif Çelik, Anadolu Basın Birliği Başkanı Zeki Dağ ve Malatya'da yayın yapan Gazete ve Televizyonların, Genel yayın Yönetmenleri, Muhabirleri ve çalışanları katıldı. Verilen yemeğin ardından Er TV tarafından yayınlanan "Dellal Metinle Sıra geceleri" adlı program icra edildi. - MALATYA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Malatya, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:21 Kaynak: İHA
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