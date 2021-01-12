Gazeteciler Bitlis için "Gönüllü Tanıtım Elçisi" oldu - Son Dakika

Gazeteciler Bitlis için "Gönüllü Tanıtım Elçisi" oldu

12.01.2021 09:02

- Gazeteciler Bitlis için "Gönüllü Tanıtım Elçisi" oldu Bitlis Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, il merkezi ve ilçelerinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla "Gönüllü Tanıtım Seferberliği" projesini başlattı.

- Gazeteciler Bitlis için "Gönüllü Tanıtım Elçisi" oldu

BİTLİS - Bitlis Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, il merkezi ve ilçelerinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla "Gönüllü Tanıtım Seferberliği" projesini başlattı.

Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişi bulunan açık hava müzesi konumundaki Bitlis'in tanıtımına katkı sunmak için kolları sıvayan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti, Bitlis için topyekun bir tanıtım seferberliği başlattı. İlk startı Tatvan ilçesinden veren BİGACEM, bu kapsamda gönüllü üyeleriyle birlikte Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü kıyısında çekimlere başladı. Cemiyet üyesi toplam 85 gönüllü gazetecinin yer alacağı proje ile kentin tarihi ve turistik güzelliklerinin tanıtımı için gönüllü tanıtım elçiliği görevi yapılacak. Bu sayede de hem kentin tanıtımına hem de şehrin daha çok ziyaretçi almasına katkı sunulmuş olacak.

Projenin startını Tatvan ilçesinden verdiklerini belirten BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, projedeki amaçlarının kenti ilçeleriyle birlikte en doğru ve en güzel şekilde tanıtmak olduğunu söyledi. Yaklaşık 85 üyelerinin tanıtım projesine gönüllü olarak katıldığını ifade eden Aygül, yapılabilecek en kalıcı ve etkili tanıtımı gazetecilerin yapılabileceğine inandıklarını dile getirerek, "Kentte görev yapan meslektaşlarımızın her biri aslında bu şehrin tanıtımı için uzun yıllardır bireysel olarak çaba harcamaktadır. Bu anlamda BİGACEM olarak bizlerde bu tanıtıma topyekun destek sunmak adına anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmeye karar verdik. Bunun sonucunda da meslektaşlarımızla görüşmeler yaparak bu şehrin tanıtımına en üst seviyede destek sunmak için seferberlik başlatma kararı aldık. Bunun için de cemiyetimiz üyesi 85 meslektaşımızla birlikte bu şehir için gönüllü tanıtım elçileri olmaya karar verdik. Seferberlik kapsamında il merkezi ve ilçelerde görev yapan arkadaşlarımız belirli aralıklarla kentin dört bir yanındaki tarihi ve turistik güzellikleri gerek yerel ve gerekse ulusal basında yer almasına öncülük edecek. Bu sayede de hem şehrimizin potansiyellerine dikkat çekilmiş olacak hem de kentin en hızlı ve en doğru şekilde tanınmasına öncülük edilmiş olacak. Bu projemiz sayesinde hem şehrimizin daha çok tanınacağına hem de yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geleceğine inanıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın sonunda da arkadaşlarımız tarafından toparlanan materyallerin yer alacağı bir tanıtım sitesi kurup, bu web sitesi sayesinde kentte hiç gelmeyen kişilerinde şehrimizi tanımasına imkan sunmayı planlıyoruz. Bu vesile ile şimdiden bu projemize gönüllü destek veren tüm üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" diye konuştu.

BİGACEM Genel Sekreteri ve aynı zamanda Proje Koordinatörü Hakan Okay ise tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen proje de her bir gazetecinin gönüllü tanıtım elçisi olacağını söyledi. Tatvan'dan startı verilen projenin il merkezi ve diğer ilçelerini de kapsayacağını dile getiren Proje Koordinatörü Hakan Okay, "Bu tanıtım projemizde kentimizin tarihi ve turistik güzellikleri cemiyetimiz üyesi gazeteci ve usta fotoğrafçılar tarafından bir bir fotoğraflanmış olacak. Proje sadece birkaç günlük bir proje değil, yıl boyunca 4 mevsim devam edecek bir proje olacak. Aynı zamanda droneler vasıtayla da daha önce hiç çekilmemiş açılardan bu yerlerin çekimleri yapılacak. Yapılan bu çekimler gerek yerel ve gerekse ulusal bazlı yayınlarda yayınlanması ve gerekse sosyal ağlarda paylaşımı sağlanacak. Bu sayede de kentimiz bir kez daha ama çok daha farklı açıklardan farklı güzelliklerle tanınmış olacak, proje asıl amacına ulaşmış olacak" dedi.

Gazeteciler Bitlis için Gönüllü Tanıtım Elçisi oldu
Gazeteciler Bitlis için Gönüllü Tanıtım Elçisi oldu
Gazeteciler Bitlis için Gönüllü Tanıtım Elçisi oldu
Gazeteciler Bitlis için Gönüllü Tanıtım Elçisi oldu

Van Gölü, Türkiye, Nemrut, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazeteciler Bitlis için 'Gönüllü Tanıtım Elçisi' oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aykut Kocaman, Gaziantep FK'nın başına geçeceği haberlerini yalanladı Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 kent için sarı, 4 kent için turuncu kodlu uyarı Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geceye renk katacak Bayrampaşa'da otelde vahşet! Anne, çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti
ABD'li Moderna: Koronavirüs aşısı en az 1 yıl boyunca virüse karşı koruyor ABD'li Moderna: Koronavirüs aşısı en az 1 yıl boyunca virüse karşı koruyor         
09:10
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Mesut gelirse, Perotti F.Bahçe'den gitmeli Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Mesut gelirse, Perotti F.Bahçe'den gitmeli         
08:49
WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor         
08:25
Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti         
08:07
Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı         
07:53
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak? Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak?         
01:05
Bariyerleri fark etmeyen adam, tren altında kalarak feci şekilde can verdi Bariyerleri fark etmeyen adam, tren altında kalarak feci şekilde can verdi         
00:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi         
21:06
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı         
20:54
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 09:27:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteciler Bitlis için "Gönüllü Tanıtım Elçisi" oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei