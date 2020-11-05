Gazeteciler büyük bir hak kaybı ile karşı karşıya - Son Dakika

Gazeteciler büyük bir hak kaybı ile karşı karşıya

05.11.2020 13:29
Gazeteciler büyük bir hak kaybı ile karşı karşıya, System.String[]

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Küresel Gazeteciler Konseyi Gaziantep İl Temsilcisi İbrahim Ay, basın emekçilerinin 43 yıl önce kazandığı ve yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet hakkının, 1 hafta içerisinde mecliste bir çalışma yapılmazsa, kaybedilmek üzere olduğunu açıkladı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Küresel Gazeteciler Konseyi Gaziantep İl Temsilcisi İbrahim Ay, basın emekçilerinin 43 yıl önce kazandığı ve yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet hakkının, 1 hafta içerisinde mecliste bir çalışma yapılmazsa, kaybedilmek üzere olduğunu açıkladı. Milletvekillerine çağrı yapan Ay, 506 sayılı yasaya ivedilikle geri dönülmesini talep etti.

Basın emekçilerinin çalışma koşullarının yıpratıcılığı nedeniyle erken emeklilik sağlayan yasanın 1977 yılında getirildiğini anımsatan İbrahim Ay, "43 yıl önce verilen bu hak, 506 sayılı yasaya eklenen bir maddeyle 2008'de iptal edilmiş, uzunca bir mücadele sonrasında 2013 yılında yeniden getirilmişti. Ancak, Anayasa Mahkemesi (AYM), 2013 yılında getirilen düzenlemeyi, haksızlığa neden olduğu gerekçesiyle açılan davada iptal etmiş, TBMM'ye yasal düzenleme için 9 ay süre tanımıştı. Bu süre, 14 Kasım 2020'de doluyor" açıklamasını yaptı. 2013 yılında yapılan düzenlemede de, basın emekçilerinin mağdur edildiğini hatırlatan Başkan İbrahim Ay, "O düzenlemede, 90 gün olan fiili hizmet süresi 75 güne, 5 yıl olan erken emeklilik hakkı 3 yıla indirildi. Fiili Hizmet Süresinden yararlanmak ise basın kartı taşıma şartına bağlandı. Yani sosyal haklarımız budandı. Buna da razı olmuşken, şimdi tamamen kaybetmekle karşı karşıyayız" dedi. TBMM çatısı altındaki tüm siyasi partilerin ve milletvekillerinin, basın emekçilerinin uğradığı bu haksızlığı gidermesi yönünde destek vermesini isteyen Ay, bir hafta içerisinde yasal bir düzenleme yapılmadığı takdirde, binlerce basın emekçisinin yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet zammı hakkını kaybedeceğine dikkat çekti. Bu mağduriyetin giderilmesi için hem Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak hem de Uluslararası basın meslek örgütü olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) olarak destek arayışında olduklarını belirten İbrahim Ay, "43 yıl önce kazanılmış bu hakkımızı kaybetmeden, ivedilikle 506 sayılı yasa dönemindeki düzenlemeye geri dönülmesini talep ediyoruz. Gaziantep ve bölge milletvekillerimizin bu konuda bizlere destek vereceği umudunu taşıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gazeteciler büyük bir hak kaybı ile karşı karşıya

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İbrahim Ay, Gaziantep, Emekli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gazeteciler büyük bir hak kaybı ile karşı karşıya - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor         
13:04
Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar         
12:32
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor         
11:36
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı         
11:05
Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk         
10:18
Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek         
10:03
PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi         
09:09
Elif'in parmağını tuttuğu kahraman İtfaiyeci: Hiçbir hareket yoktu, ölmüş olduğunu düşünmüştük Elif'in parmağını tuttuğu kahraman İtfaiyeci: Hiçbir hareket yoktu, ölmüş olduğunu düşünmüştük         
08:50
İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık         
08:50
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 13:44:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteciler büyük bir hak kaybı ile karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei