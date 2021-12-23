Gazeteciler Cemiyeti Başkanının aracına saldırı - Son Dakika

Gazeteciler Cemiyeti Başkanının aracına saldırı

GAZİANTEP Nizip Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Karayılan'ın park halindeki aracı kimliği belirsiz kişi yada kişilerin taşlı saldırısına uğradı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Ender sokakta oturan Nizip Gazeteciler cemiyeti Başkanı Veysel Karayılan'ın evin önüne park ettiği 06 V 4527 plakalı aracın camı kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından paramparça edildi. Sabah işe gitmek için aracına yönelen Başkan Veysel Karayılan, camın kırıldığını fark ederek, durumu polise bildirdi. Polis olayın ardından inceleme başlattı.

Yaşanan saldırının şokunu yaşayan Veysel Karayılan, araçtan çalınan bir şey olmadığını, camı parçalayan taşın özel olarak getirilmiş olabileceğini ve kasıtlı bir şekilde yapılmış olabileceğini ifade etti.