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Gazeteciler Cemiyeti: Koronavirüse karşı gazetecilerin can güvenliğinden medya kuruluşları sorumlu
6 saat önce
TGC "Hiçbir sağlık ve güvenlik önlemi olmayan kulübelerde meslektaşlarımızın çalıştırılması uygulamasından derhal vazgeçilmelidir." çağrısı yaptı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) koronavirüs salgını sebebiyle bazı medya kuruluşlarının "muhabir, foto muhabiri ve haber kameramanlarını iş yerine almayıp kapı önündeki konteynırlarda çalışmaya zorladığı" haberlerine tepki gösterdi. TGC "Gazetecilerin can güvenliğinden medya kuruluşları sorumludur" uyarısında bulundu.
Bazı medya kuruluşlarının "muhabir, foto muhabiri ve haber kameramanlarını iş yerine almayıp kapı önündeki konteynırlarda çalışmaya zorladığının" kamuoyuna yansıması üzerine açıklama yaptığını bildiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, acil olarak gazetecilerin sağlıklarının korunması ve iş güvenliğinin derhal sağlanması için çağrı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:16
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