Gazeteciler Cemiyeti Medya ve Demokrasi İçin Konya'da

Gazeteciler Cemiyeti temsilcileri, "Demokrasi İçin Medya, Medya İçin Demokrasi" programı kapsamında Konyalı gazetecilerle bir araya geldi.

Gazeteciler Cemiyeti temsilcileri, "Demokrasi İçin Medya, Medya İçin Demokrasi" programı kapsamında Konyalı gazetecilerle bir araya geldi.



Avrupa Birliği'nin desteklediği ve Gazeteciler Cemiyeti'nin yürütücülüğünü üstlendiği program kapsamında Karatay ilçesinde bir kafede gerçekleştirilen "Türkiye'de Basın" başlıklı eğitim ve buluşma programına, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve program direktörü Yusuf Kanlı, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Direktör Yardımcısı Seva Erten ile çok sayıda gazeteci katıldı.



Program direktörü Yusuf Kanlı, burada yaptığı konuşmada, söz konusu program ile gazeteciliğin yapısal olarak güçlenmesini amaçladıklarını söyledi.



Program kapsamında ülke genelinde yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Kanlı, "Toplumda çoğulcu ve özgür medya zemini oluşturmayı, gazeteciler arasında dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda 7 bölgede 21 toplantı yapmayı planlıyoruz. Toplantılarda, Türkiye'deki medya alanında faaliyet gösteren yerel medya örgütleriyle ağların geliştirilmesini değerlendireceğiz, yereldeki gazetecilerle görüş alışverişinde bulunacağız, yerelde işbirliği fırsatlarının arttırılması için gayret göstereceğiz." diye konuştu.



Gazetecilerin, akademisyenlerin ve gazetecilik bölümü öğrencilerinin katılımıyla 3 ulusal konferans düzenleyeceklerini ifade eden Kanlı, bu konferanslarda ülkedeki ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin gelişmelerin değerlendirileceğini kaydetti.



Medyadaki sermaye yapısı, basın yayın kuruluşlarının kapanması ve sendikalaşmanın zayıflığı gibi nedenlerle sektörde artan işsizliğe çözüm sunabilmek için işsiz gazetecilere destek vereceklerini belirten Kanlı, serbest gazeteci, foto muhabiri ve kameramanların birlikte çalışabilmeleri için Cemiyet binasında teknik açıdan donanımlı bir basın evi oluşturulduğunu da bildirdi.



Kanlı, 17 Nisan'da açılacak basın evinin gazetecilerin bir araya gelerek sosyalleşebileceği, stüdyo ve toplantı salonu ile bilgisayarlardan, yazılımdan ve uzmanlık desteğinden faydalanabileceği ortak çalışma alanı olacağını vurguladı.



Programda eğitimciler Prof. Dr. Ruhdan Uzun ve Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, sektöre, basın ilkelerine ve yeni medyaya ilişkin sunum yaptı.

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