Gazeteciler Cemiyeti'nden Başkan Yalçın'a Ziyaret

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Veli Altınkaya
ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Talas
Belediye Başkanı seçilen Mustafa Yalçın
'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Makamdaki ziyarette konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kendisinin uzun yıllar belediyecilik yaptığı dönemde basınla yakın ilişkilerinin olduğunu belirterek, şehrin birliktelikle güzel bir yere geldiğini söyledi. Başkan Yalçın, seçim kampanyasının Cumhur İttifakı ile stresli geçmediğini ancak zorlu geçtiğini ifade ederek, "Çantada keklik durumu olmadı. Bunla beraber vatandaşlarımız öyle sorular soruyor ki gerçek siyasetçi vatandaş." dedi.
Talas'ın 171 bin nüfusu olduğunu bunun 101 bininin seçmen olduğunu anlatan Başkan Yalçın, "Yani vatandaşların üçte ikisi seçmen. Bu da hayatın içinde demek. Ayrıca akşamları 5 ile 10 bin arasında nüfus artışı oluyor. İlçemizde şuan sadece 280 kafe Kayseri'nin sosyal hayatına hizmet veriyor. Burası her zaman dinamik bir şehir. Öğrencisi, akademisyeni, işçisi, memuru, emeklisi ve entelektüellerinin çok fazla olduğu Talas'ta, hem ilçemize hem Kayseri'ye hizmet edecek, biz de bu işin şefi olacağız." diye konuştu.
Başkan Yalçın, Talas'ın huzurlu ve sakin bir yapısının olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Talas'ın cami, konak, çeşme, kilise gibi tarihi eserleri fazla sayıda mevcut. Önceki belediye başkanlarımız restore ederek turizme kazandırmış. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi biz de 4,3 kilometreden oluşan kültür yürüyüş yolu, bir de 35 kilometrelik araç kültür yoluyla, tarihi ve doğal zenginliklerin gezileceği proje hazırladık. Sizlerin katkısıyla vatandaşlarımızdan beğeni aldı. Seçim kampanyamız sırasında basının bize çok faydası oldu. Projelerimizi ve kendimizi vatandaşlarımıza anlatma fırsatı yakaladık. Teşekkür ediyorum."
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, Talas'ın Kayseri'nin nüfusu en hızlı artan ve gelişen ilçesi olduğunu ifade ederek, "Talas, üniversiteleriyle de birlikte bir merkez ilçe. Tarihi ve turistik değerleriyle de fevkalade önemli. 1920'li yıllarda Türk kökenli Ortodoks vatandaşlarımız Zincidere
'de kurulan matbaa ile Türk Ortodoksluğunun Sedası adıyla gazete çıkarmışlar. Kayseri basın tarihi açısından da Talas'ın ayrı bir önemi var. 25 yıllık belediyecilik tecrübenizle basınla ilişkilerinizin daha yukarı çıkacağından şüphem yok. Gazeteciler Cemiyeti olarak yapacağınız her doğru işte yanınızda olacağımızın bilinmesini istiyor, görevinizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ