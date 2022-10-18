Gazeteciler Cemiyeti: "Sansüre ve Cezalara Boyun Eğmeyeceğiz" - Son Dakika
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Gazeteciler Cemiyeti: "Sansüre ve Cezalara Boyun Eğmeyeceğiz"

18.10.2022 10:43
Gazeteciler Cemiyeti: "Sansüre ve Cezalara Boyun Eğmeyeceğiz"

Gazeteciler Cemiyeti, “Sansür Yasası yürürlükte. Ama unutulmasın, anayasal özgürlüklere aykırı hiçbir mevzuat bizi kamu yararı için doğruları söylemekten alıkoyamaz. Sansüre ve cezalara boyun eğmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Gazeteciler Cemiyeti, "Sansür Yasası yürürlükte. Ama unutulmasın, anayasal özgürlüklere aykırı hiçbir mevzuat bizi kamu yararı için doğruları söylemekten alıkoyamaz. Sansüre ve cezalara boyun eğmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Gazeteciler Cemiyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de bugün yayınlanan, kamuoyunda "Sansür Yasası" olarak nitelendirilen 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la ilgili açıklama yaptı.  Gazeteciler Cemiyeti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sansür Yasası yürürlükte. Ama unutulmasın, anayasal özgürlüklere aykırı hiçbir mevzuat bizi kamu yararı için doğruları söylemekten alıkoyamaz. Biz gazeteciler yılmayacağız, korkmayacağız, susmayacağız. Sansüre ve cezalara boyun eğmeyeceğiz. Susmak yok."

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteciler Cemiyeti: 'Sansüre ve Cezalara Boyun Eğmeyeceğiz' - Son Dakika

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