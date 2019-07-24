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Gazeteciler Cemiyetinde Basın Bayramını kutladılar

31 dakika önce

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Manisa Gazeteciler Cemiyetini, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Cihad Taysi ve MASKİ Basın Danışmanı Göksel Topçu ziyaret etti.

Gazeteciler Cemiyetinde Basın Bayramını kutladılar, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Cihad Taysi ve MASKİ Basın Danışmanı Göksel Topçu 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyarette bulundu.

Gazeteciler Cemiyetinde gerçekleştirilen ziyarette Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Basın İlan Kurumu Başkanı Manisa Şube Müdürü Yusuf Kahraman, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ve cemiyet üyeleri yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Cihad Taysi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:03 Kaynak: Bültenler
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