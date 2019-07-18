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Gazeteciler Cemiyetinden Başkan Kavaklıgil'e Hayırlı Olsun Ziyareti

1 saat önce

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkan ve yönetimi Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gazeteciler Cemiyetinden Başkan Kavaklıgil'e Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkan ve yönetimi Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mayıs ayında yapılan seçim ile Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Balcı ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kavaklıgil, Balcı ve ekibine teşekkür etti. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile bir süre sohbet eden ve Tosya hakkında bilgi alan Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Balcı ve cemiyet üyesi gazeteciler başarılar diledi.

Ziyaret Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Balcı tarafından Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e Hüsnü Açıksöz panel kitabı ilk gazete sayısı takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KASTAMONU
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Volkan Kavaklıgil, Kastamonu, Balcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:26 Kaynak: İHA
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