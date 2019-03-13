Son Dakika Haberleri: Gazeteciler Cemiyetinden Çanakkale Şehitler Haftası Etkinlikleri Çağrısı

Gazeteciler Cemiyetinden Çanakkale Şehitler Haftası Etkinlikleri Çağrısı

2 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Çanakkale Şehitleri Haftası etkinliklerine katılım çağrısı yaptı.

Gazeteciler Cemiyetinden Çanakkale Şehitler Haftası Etkinlikleri Çağrısı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Çanakkale Şehitleri Haftası etkinliklerine katılım çağrısı yaptı.

Emin Turpçu çağrısında, yeni yetişen neslin tarihi değerlerini idrak etmesi ve unutmamasının son derece önemli olduğunu söyledi. Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Turpçu, "Yaklaşan Çanakkale Şehitleri Haftası etkinliklerinde toplumsal duyarlılık oluşturabilmek çok önemli, Kırşehir'de tarihi değerlerin toplum hafızasında yer almasının önemini bizler çok iyi idrak ederek bu yönde de yayınlar yapıyoruz. İnsanımızın geçmişi okumadan gelecekte faydalı ve bilinçli bireyler olmasının da çok zor olduğu kanaatindeyiz." dedi.

Ziyarette Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan tarafından 'Şehit Aileleri ve Gönüllüler Projesi' kapsamın da Türk Bayrağı motifleri işlenmiş saat hediye edildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Kırşehir, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çanakkale, Güncel
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