Gazeteciler Cemiyetinden Sert Tepki

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ali Filizkan, son günlerde Manisa'da bazı oda ve sivil toplum kuruluşlarının ekonomik kriz bahanesiyle yerel gazete aboneliklerini iptal ettirmelerine tepki göstererek, "Yerel basın, sivil toplum kuruluşları, oda ve derneklerin sesidir.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ali Filizkan, son günlerde Manisa'da bazı oda ve sivil toplum kuruluşlarının ekonomik kriz bahanesiyle yerel gazete aboneliklerini iptal ettirmelerine tepki göstererek, "Yerel basın, sivil toplum kuruluşları, oda ve derneklerin sesidir. Sizler destek vermezseniz yarın konuşacak yer bulamazsınız" ifadelerini kullandı.



Manisa'da son günlerde birçok meslek örgütü ve dernek yönetimi, ülkenin ekonomik kriz içerisinde olduğunu, bu nedenle ekonomik daralmaya gittiklerini öne sürerek harcamalardan yapacakları tasarruflara yerel gazete aboneliklerini iptal ettirerek başladı. Yüzlerce üyesi olan, meslek odalarının yerel medyayı tasarruf adı altında dışlaması Manisa Gazeteciler Cemiyeti tarafından da tepkiyle karşılandı. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan cemiyet binasında yönetim kurulu üyeleri Aydın Besen, Murat Yalçın ve Gökhan Aytaç ile birlikte bir basın açıklaması düzenledi.



"Biz gazeteciler olarak kendi sorunlarımızı çok nadir olarak dile getiriyoruz" diyen Filizkan, "Özellikle okuyucularımızın halkımızın, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının sorunlarını dile getirme konusunda da her zaman gayretlerimiz olmuştur. Gazetecilik ilkeleri doğrultusunda hiçbir menfaat beklemeden bu sorunları her yerde aktarmaya yıllarca sürdürdük. Özellikle 2018 yılı basın açısından çok zor bir yıl olarak geçti. Yaşanan kur artışları nedeniyle, kağıt fiyatlarının, matbaa, mürekkep fiyatlarının artması, yazılı basını çok zor durumda bıraktı. Bu sıkıntılar sonucunda da birçok arkadaşımız işsiz kaldı bu bir gerçek." dedi.



"Yazılı basının susması demek onların da susması anlamına gelmektedir"



Basının ikinci önemli sorunun ise düşen tirajlar olduğuna dikkat çeken Filizkan şunları söyledi:



"Düşen tirajlar basında ikinci bir sorunu ortaya getirmektedir. Bu durum gazeteleri kapanma noktasına kadar getirmektedir. Bunun atlatılması içinde biz sivil toplum örgütlerinden ve meslek kuruluşlarından da destek bekliyoruz. Son günlerde Manisa'da gözlemlediğimiz konular, özellikle gazetelerimizin abonelikleri konusunda bazı meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının 200-250 lira civarındaki abonelikleri iptal yönüne gitme kararı aldıkları ve bunu da ekonomik sıkıntıya bağlamaları bizi son derece üzmüştür. Yılda 200-250 liralık bir aboneliği çok görmeye başladılar bize. Halbuki yazılı basının susması demek onların da susması anlamına gelmektedir. Yani onların sorunlarını kim dile getirecek, yazılı basın getirecek. Her ne kadar sosyal medya, internet haberciliği varsa da, yazılı basının özellikle geçmişi geleceğe taşıma anlamında yazılı olarak kalması, arşivlerde yer alması hem kentimiz için hem onlar için bulunmaz bir nimet. Bu nedenle yazılı basının yaşamasını diliyoruz. Aboneliklerini iptal ettiren arkadaşlarımızın bu kararlarını bir kez daha gözden geçirmesini diliyoruz. Aldıkları üye aidatlarıyla veya kendi harcırahlarıyla, Manisa'da 23 gazete var bu 23 gazeteye destek vermelerini bekliyoruz. Yalnız merkezde değil ilçe oda başkanlarına da bu seslenişimiz. Meslek odaları, sivil toplum örgütleri lütfen aboneliklerini gözden geçirsinler ve yazılı basının yaşaması konusunda da bize destek vermelerini bekliyoruz. Bizler yazılı basın olarak her zaman haklının yanında, mazlumun yanında sorunları dile getirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



"Gazeteciliğin yaşaması için destek bekliyoruz"



Manisa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçın da "Son birkaç ay içerisinde en az 15-20 arkadaşımız işsiz kaldı yaşanan süreçle ilgili. Gazetecilik gerçekten zor günler geçiriyor, gazeteci arkadaşlarımız zor günler geçiriyor. Bunun üzerine bir de çok sembolik olan gazete abonelik ücretleri yıllık sadece 200-300 liralardan bahsediyoruz, çok cüzi bir rakam bu. Bu rakam karşısında arkadaşlarımız haberlere gidiyorlar, topluyorlar, akşam bu haberler oradaki dizgiciler, görevliler tarafından düzenleniyor, matbaaya baskıya gidiyor ve o kadar insanın elinden geçiyor bu emek ve bunun yıllık abonelik ücreti 200-300 lira gibi gerçekten çok cüzi bir rakam. Bunu da çok görmek, buradan tasarruf sağlamak gerçekten inandırıcı değil. Gerek sivil toplum kuruluşları gerek resmi kurumlar, gerek diğer kuruluşlar hatta vatandaşlarımız bu gazeteler olmasa gazetelerin, gazeteciliğin yerini facebookçuluk, twittercılık alacak. Peki gerçekleri kim yazacak? Bize destek olan oda ve derneklere teşekkür ederiz ama sırf tasarruf tedbirleri kapsamında 'Biz gazeteyi almayalım, yıllık 200-300 lirayı oradan keselim' demek inandırıcı değil. Bu gazeteciliğe darbe vurur ama en çok da onlara katkı sunmaz çünkü seçilmiş oda başkanlarını insanlar bu gazetelerde duydu. O yüzden gazeteciliğin yaşaması için destek istiyoruz" diyerek yerel gazetelere sahip çıkılması çağrısında bulundu. - MANİSA

