Gazeteciler Covid-19 testinden geçti - Son Dakika

Kayseri'de hafta sonu oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor- Gençlerbirliği karşılaşmasını takip edecek olan gazeteciler, Covid-19 testinden geçti.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği maçını stadyumda takip etmek isteyen gazeteciler, bugün Covid-19 testinden geçti. Korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlamasıyla TSYD tarafından alınan kararla, maçları takip edecek basın mensuplarının korona virüs testinden geçirilmesi kararı alınmıştı. - KAYSERİ