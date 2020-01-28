Gazeteciler Cumhurbaşkanlığı'na Sordu: Basın Kartlarımız Nerede? - Son Dakika

Türkiye'de çok sayıda gazetecinin yeni basın kartı başvurusu sonuçlarını beklerken, eski ancak süresi geçmemiş kartlarının sistemde iptal edildiğinin görünmesi tepkiye yol açmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, iptal işlemi yapılmadığını yeni kart dağıtımında incelemenin sürdüğünü belirtti