Gazeteciler Cumhurbaşkanlığı'na Sordu: Basın Kartlarımız Nerede? - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteciler Cumhurbaşkanlığı'na Sordu: Basın Kartlarımız Nerede? - Son Dakika

Gazeteciler Cumhurbaşkanlığı'na Sordu: Basın Kartlarımız Nerede?

15 dakika önce

Türkiye'de çok sayıda gazetecinin yeni basın kartı başvurusu sonuçlarını beklerken, eski ancak süresi geçmemiş kartlarının sistemde iptal edildiğinin görünmesi tepkiye yol açmıştı.

Türkiye'de çok sayıda gazetecinin yeni basın kartı başvurusu sonuçlarını beklerken, eski ancak süresi geçmemiş kartlarının sistemde iptal edildiğinin görünmesi tepkiye yol açmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, iptal işlemi yapılmadığını yeni kart dağıtımında incelemenin sürdüğünü belirtti

Gazeteciler Cumhurbaşkanlığı'na Sordu: Basın Kartlarımız Nerede?

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:46 
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