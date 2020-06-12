Gazeteciler Dükel ve Yıldız mahkemeye sevk edildi (2) - Son Dakika

Gazeteciler Dükel ve Yıldız mahkemeye sevk edildi (2)
Gazeteciler Dükel ve Yıldız mahkemeye sevk edildi (2) MÜYESSER YILDIZ VE ASTSUBAY E.B. TUTUKLANDI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile Astsubay E.B. tutuklandı.
Gazeteciler Dükel ve Yıldız mahkemeye sevk edildi (2)
MÜYESSER YILDIZ VE ASTSUBAY E.B. TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile Astsubay E.B. tutuklandı. TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 Haziran'da gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, ile Astsubay E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Yıldız ve E.B. tutuklanırken, Düklel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 04:58 Kaynak: DHA
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