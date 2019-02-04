Gazeteciler Erciyes'te Buluştu

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin organizasyonuyla 30 ilin gazetecileri eş ve çocuklarıyla Erciyes'e geldi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin organizasyonuyla 30 ilin gazetecileri eş ve çocuklarıyla Erciyes'e geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Erciyes'e çıkan gazeteciler unutamayacakları anlar yaşadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Duayen Gazeteci Yavuz Donat'la birlikte gazetecilerle bir araya geldi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin organizasyonuyla Erciyes'e gelen 30 ilin gazetecileri ve ailelerinin katıldığı Kızak Yarışmasını Duayen Gazeteci Yavuz Donat ile birlikte takip etti. Başkan Mustafa Çelik, bu sırada Erciyes'te ailesini kaybeden bir çocukla yakından ilgilenerek teskin etti ve kısa süre sonra ailesine teslim etti.



Eşler arası kızak yarışmasına 30 ayrı cemiyetten 70 gazeteci eş ve çocuklarıyla katıldı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, ev sahipliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti.



Tanıtım çalışmalarıyla ziyaretçi sayısı arttı



Yarışmanın ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, Erciyes'in güzelliklerinde tüm Türkiye ve dünyayı faydalanmaya çağırdı. Pek çok alanda yaptıklarını tanıtım çalışmalarının yanı sıra farklı organizasyonlarla meslek gruplarını Erciyes'e davet ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, "Herkesin bu güzellikleri gözleriyle görmelerini istiyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunu da alıyoruz. Bu yıl turnikelerden geçen kayakçı sayısı geçen yıla göre ikiye katlandı. Böylesine olağanüstü bir dağ olunca ve mükemmel bir işletmecilik yapılınca kayakçının tercihi de Erciyes oluyor" dedi. Başkan Çelik, gazetecilerden Erciyes'te gördükleri güzellikleri kendi illerinde yapacakları haber ve yorumlarla paylaşmalarını da istedi.



Kızak Yarışmasında kızı ile birlikte ikinci olan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı Halit Yılmaz da Kocaeli'deki Kartepe Kayak Merkezi ile Erciyes'i karşılaştırdı. Kartepe'nin İstanbul'a en yakın ve ulaşımı kolay bir kayak merkezi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ancak Erciyes başka. Erciyes, Kartepe'den en az 10 kat büyük bir kayak merkez. Erciyes'i hep televizyonlardan iyiliklerle ve güzelliklerle izledik ve inşallah güzelliklerle de izleteceğiz" diye konuştu.



30 ilin gazetecileriyle Erciyes'e gelen Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de bir konuşma yaparak, "Kayseri çok heyecan verici bir şehir. Hemen hemen her yıl geliyorum. Bu şehrin etkinlikleri de güzel oluyor. Çok güzel bir ev sahipliği yapıldı. Ömrümüz boyunca unutamayacağımız anlar geçirdik" dedi.



Ödül töreni sırasında konuşan Duayen Gazeteci Yavuz Donat da Başkan Mustafa Çelik'e böyle bir güzelliği yaşattığı ve tüm Türkiye'ye böyle bir güzelliğin kazandırıldığı için teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, akşam da Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği Geleneksel Gazetecilik Yarışması'nın Ödül Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Mustafa Çelik, internet haberciliği gerçeğine vurgu yaptı ve başka sektörlerde olduğu gibi gazetelerin de birleşmesi gereğini dile getirdi. - KAYSERİ

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