Gazeteciler Hacılar'da buluştu - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın çalışanları, Hacılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda Hacılar'da buluştu.



Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve basın mensupları katıldı. Hacılar Belediyesi tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin anlatıldığı tanıtım filminin ardından kürsüye gelen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "9 ay boyunca aldığımız emaneti daha iyi yerlere taşıyabilmek adına gayret göstermeye çalıştık. Bu çalışmaları da siz basın mensuplarımız vasıtasıyla halkımıza duyurmuş olduk. Ben bu emeğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle daha güzel çalışmalar yapacağız inşallah. Biz bu süreçte Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmeye çalıştık. İnşallah 2020 yılında da hep birlikte güzel vatanımıza, ilimize ve ilçemize güzel hizmetler yaparız. Ben bir kez daha tüm basın çalışanlarının gazeteciler gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, konuşmasının ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'ya günün anısına hediye takdim etti.



Daha sonra kürsüye gelen ve ev sahipliğinden dolayı Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri Mahallesi'nde bir konağı Basın Müzesi olarak tahsis ettiğini, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın talimatıyla da Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile bir proje gerçekleştirdiklerini, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ile yapılan işbirliği ile Kayseri basın tarihinin 110 yıllık geçmişi ile ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. Altınkaya bu arşiv çalışmasının yakın bir zamanda tamamlanacağını belirtti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Hacılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda son olarak söz alan Vali Şehmus Günaydın, "Basınımızın bizlerden bir talebi olduğu zaman mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepimiz kamu hizmeti yapıyoruz. Hepimizin amacı ilimize ülkemize hizmet etmek. Ortak çalışmalar ve sorunların doğru tespiti bizlere çok fazla avantaj sağlayacaktır. Tüm basın mensuplarının gazeteciler gününü kutluyorum" dedi.



Program katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu. - KAYSERİ