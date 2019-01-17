Son Dakika Haberleri: Gazeteciler Halkın Haber Alma Hakkını Sağlıyor"

Gazeteciler Halkın Haber Alma Hakkını Sağlıyor"

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazeteciler Halkın Haber Alma Hakkını Sağlıyor
Edirne Valisi Ekrem Canalp, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Meriç Nehri kenarındaki bir restoranda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Canalp, gazetecilerin kamuoyunun bilgilendirilmesinde önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

10 Ocak'ın hem gazeteciler hem de idareciler günü olarak kutlandığını anımsatan Canalp, "10 Ocak hem sizin gününüz hem de valilerin, vali yardımcılarının ve kaymakamların da günü yani 10 Ocak aynı zamanda İdareciler Günü olarak da kutlanıyor.10 Ocak tarihi sizlerin ve bizlerin arasında müşterek bir bağı da ifade ediyor. Bu bağ hem zaman olarak aynı gün üzerine çakışıyor ama yapılan görev itibariyle de bir çakışmayı da bünyesinde barındırıyor." dedi.

Gecikmeli de olsa gazetecelerle bir araya gelmekten dolayı memnun olduğunu belirten Canalp, "Halkımızın, milletimizin, Edirneliler'in doğru haberleri alabilmeleri sizlerin çabalarıyla ve bir şekilde bizlerin sizlerle olan diyaloğuyla olabilir. Dolayısıyla haber almak bir haksa gazeteciler ve gazetecilik mesleği bir hakkın yerine getirilmiş olmanın gerekliliğini de aynı zamanda ifa ediyor. Bu görevi ifa ederken hepimize düşen bir görev var, sizlerin işlerini olabildiğince kolaylaştırmak. Bunu yaparken de yansımaları da zaman içerisinde peyderpey göreceğiz. Belli şekilde sizlerin de haber yapabilmenizi sağlayacak kolaylıkları da mümkün mertebe sağlayacağım. Sizlerle birlikte biraz gecikmeli de olsa bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşıyorum." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Ekrem Canalp, Edirne, Ekonomi
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