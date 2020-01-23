Gazeteciler, iç ve dış politikayı değerlendirdi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesinin başlattığı "Bildiğiniz gibi değil" söyleşi serisinin üçüncüsü düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezindeki programa Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar konuk oldu.

Programın moderatörlüğünü üstlenen gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş İstanbul Havalimanı, Kanal İstanbul ve Doğu Akdeniz konusunda sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen algı operasyonlarını anlattı.

Kanal İstanbul'un "ihanet", "cinayet" benzetmelerinin aksine çok ciddi bir proje olduğunu söyleyen Kızıltaş, "Evimizin arka bahçesine su arkı yapmıyoruz. Karadeniz'le Marmara arasına ciddi bir kanal yapıyoruz. Boğaza alternatif değil ama boğaz kadar önemli bir iş yapıyoruz." diye konuştu.

Kızıltaş, projeye 2011'de karar verildiğine işaret ederek, "O tarihten beri 7 üniversiteden 36 bilim dalında 200 uzman 13 bin sayfa rapor hazırlamışlar. Kuş türlerinden depreme kadar her şeyi ölçmüşler. O insanlar 13 bin rapor hazırlamış ama birileri 'Problem var yapmamalıyız.' diyor. 'Suya tuzlu su karışır.' diyor. Karışmaz. Çünkü kanal yapıyoruz hendek eşmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkenin en avantajlı olduğu konu ciddi bir liderliğinin olması"

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye eğer kendine biçilen rolü oynamayı kabul etseydi bugün yaşadığımız problemleri yaşamayacaktık. Ama biz bugün bedel ödemezsek birkaç kuşak daha bedel ödemeye devam edecek. Türkiye gerçek kimliğine bir türlü kavuşamayacak. Dolayısıyla birçok açıdan Türkiye bağımsız olmaya, kendi çıkarlarını önceleyecek politikalar uygulamaya gayret ediyor. O nedenle ülkenin en avantajlı olduğu konu genç dinamik nüfusa sahip olması, aynı zamanda ciddi bir liderliğinin olması. Bugün küresel sistemde liderlik problemi var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği liderlik, gelecekteki kaotik küresel ortamda Türkiye'nin belki de sigortası olarak gözüküyor."

Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar da Batı için en büyük sorunun Türkiye değil, Türkiye'yi kimin hangi mantıkla yönettiği olduğunu kaydetti.

Tutar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadrolarının daha bağımsız stratejiler izlemesi, dünya sistemindeki açıklardan faydalanmak istemesi onların çok zoruna gidiyor. Emperyalist sistem hedef seçtiği vesayet altındaki ülkenin plan ve proje yapmasını asla istemez. Şimdiye kadar biz hep kendimizi Batı'nın bize dayattığı algıyla tanımlamıştık. Onların gözü ve merceğiyle bakıyorduk. AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra ilk kez Türkiye, Batı'nın kendisine dayattığı tanımı değiştirmeye başladı. Erdoğan bu tanımı değiştirdi." ifadelerini kullandı.