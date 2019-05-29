Son Dakika Haberleri: Gazeteciler iftarda buluştu
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Gazeteciler iftarda buluştu

1 saat önce

Ordu Gazeteciler Cemiyeti tarafından basın mensuplarına iftar verildi.

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Ordu Gazeteciler Cemiyeti tarafından basın mensuplarına iftar verildi.

Altınordu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda konuşma yapan Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Recep Aydın, 10 yıldır sürdürdükleri iftar programının barış, kardeşlik ve paylaşmanın örneği olduğunu söyledi. Aydın, herkesin, ramazan bayramına huzur içerisinde sağlıkla kavuşmasını temenni etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ise Ordu basınının güçlü bir dernek altında olmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Programa, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri ve basın mensupları katıldı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:34 Kaynak: İHA
Aydın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Altınordu, Ordu, Güncel
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