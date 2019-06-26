Gazeteciler iklim değişikliği için toplandı

Ekonomi Gazetecileri Derneği iklim değişikliği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Türkiye Gazetecileri Cemiyeti Lokali'nde yapılan toplantıda son dönemde gündeme gelen aşırı yağışların iklim değişikliği konusunda farkındalığı öne çıkardığına dikkat çekildi.

Bu gelişme üzerine önümüzdeki günlerde iki önemli çalışmaya imza atılması gerektiği belirtilen toplantıda EGD Başkanı Celal Toprak şu noktaların altın çizdi:

. Öncelikle iklim, aşırı yağışlar, aşırı kuraklık gibi konular iklim değişikliği ile ilgili farkındalığın öne çıkması sağladı.

. Bu farkındalığın iklim değişikliği konusunda en büyük faktörü olan enerji konusundaki değişim fırsata çevrilmeli.

. Türkiye yenilenebilir enerji konusunda daha sıkı bir çalışma başlatmalı. Bu konuda atılan adımlara daha fazla destek verilmeli.

. Bir değer önemli nokta SHURA'nın başlattığı enerji dönüşümü konusu. Bu konuda da SHURA ile zaman zaman yapılan çalışmaların daha sıklaştırılması önemli.

. Bir değer önemli konu enerji verimliği enerji tasarrufu meselesi. Konuyla ilgili önümüzdeki dönemde çok önemli bir çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız. Bu çalışmayı ilgili kurumla ile birlikte yapacağız.

Toplantıda söz alan EGD Yönetim Kurulu Üyesi Serpin Alpaslan iklim değişikliği ile ilgili çalışmaları oluşturacaklarını EGD Kadın Gazeteciler Platformu'na da taşıyacaklarını belirtti. Alpaslan İzmir'de yapılacak Küresel Isınma Kurultayı'nı da çok üst noktaya taşımak istediklerini söyledi.

. EGD Başkan Yardımcısı Faruk Erdem ise iklim değişikliği ile ilgili çalışmaların daha geniş kitlelere yayılması için bir arama konferansı yapılması gerektiğini söyledi.

. İklim değişikliği ile ilgili Bangladeş'teki gelişmeleri paylaşan Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Çoşkunaydın ise konuyla ilgili uluslararası gelişmelerin masaya yatırılması gerektiğini vurguladı.