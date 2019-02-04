Gazeteciler Kayseri'yi Gezdi

Kayseri
'de 30 ilden yaklaşık 40 gazeteci, kentin tarihi yerlerini gezdi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
'nin "Geleneksel Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni"ne katılmak için Kayseri'ye gelen 30 ilden yaklaşık 40 gazeteci, kentte tarihi yerleri ziyaret etti.
Yaklaşık 40 gazeteci ve eşleri, program kapsamında Selçuklu
Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Kapalı Çarşı, Yaman Dede
Konağı ve tarihi Talas
sokaklarını gezdi.
Gezide rehber eşliğinde bilgi alan gazeteciler, ziyaret edilen yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya
'nın da bulunduğu programda gazetecilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.