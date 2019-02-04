Son Dakika Haberleri: Gazeteciler Kayseri'yi Gezdi

Gazeteciler Kayseri'yi Gezdi

2 saat önce

Kayseri'de 30 ilden yaklaşık 40 gazeteci, kentin tarihi yerlerini gezdi.

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Kayseri'de 30 ilden yaklaşık 40 gazeteci, kentin tarihi yerlerini gezdi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin "Geleneksel Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni"ne katılmak için Kayseri'ye gelen 30 ilden yaklaşık 40 gazeteci, kentte tarihi yerleri ziyaret etti.

Yaklaşık 40 gazeteci ve eşleri, program kapsamında Selçuklu Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Kapalı Çarşı, Yaman Dede Konağı ve tarihi Talas sokaklarını gezdi.

Gezide rehber eşliğinde bilgi alan gazeteciler, ziyaret edilen yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın da bulunduğu programda gazetecilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:39 Kaynak: AA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kayseri, Güncel
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